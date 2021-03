Netflix, Prime Video und Disney+: Die Highlights der neuen Woche

Während die Ankündigung der März-Highlights bei Amazon Prime Video auf sich warten lässt, starten bei Netflix und Disney+ in dieser Woche mehr als 20 Filme und Serien. Vor allem der neue Star-Channel sorgt für eine große Auswahl an Blockbustern und Klassikern.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 9)

Biggie: Das ist meine Geschichte ab 1. März

Wortparty: Staffel 5 ab 2. März

Moxie. Zeit, zurückzuschlagen ab 3. März

Mord unter Mormonen ab 3. März

Pacific Rim: The Black ab 4. März

Nevenka Fernández: Kein Schweigen mehr ab 5. März

Meine Stadt der Geister ab 5. März

Sentinelle ab 5. März

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 9)

WandaVision - Staffel 1, Episode 9 ab 5. März

Marvel's Behind the Mask ab 5. März

Raya und der letzte Drache (VIP-Kauf) ab 5. März

Black Narcissus - Staffel 1 ab 5. März

Air Force One - 1997 ab 5. März

Amelia ab 5. März

Arizona Junior ab 5. März

Baskets - Staffeln 1-3 ab 5. März

Der Tag des Falken ab 5. März

Devil's Due - Teufelsbrut ab 5. März

Four Falls of Buffalo (ESPN) ab 5. März

The Catch - Staffeln 1+2 ab 5. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Ist Netflix in den letzten Wochen für eine Vielzahl von Neustarts bekannt gewesen, schraubt der bekannteste Video-Streaming-Dienst die Veröffentlichung von Neuheiten in der ersten Märzwoche zurück. Unter einer handvoll Highlights zeigen sich die Dokumentation des US-Rappers Notorious B.I.G. und Originalfilme wie die Jugendkomödie "Moxie" und der Action-Thriller Sentinelle mit Olga Kurylenko. Erst im späteren Verlauf des Monats strahlt man teilweise namhaften Streifen aus, wie unsere Netflix-Übersicht für März 2021 verrät.Amazon hält die Starttermine für seine Prime Video-Filme und -Serien bisher zurück. Wir werden diesen Artikel entsprechend aktualisieren, soweit die Liste für den deutschsprachigen Raum veröffentlicht wird. Bis dahin punktet in dieser Woche vor allem Disney+, die durch den neuen Star-Channel ihre digitale Videothek vergrößern konnten. Neben neuen Folgen von WandaVision und Marvel's Behind the Mask-Doku starten jetzt auch Klassiker wie Air Force One und Amelia. Aus der Liste an Disney+ Star-Highlights gehen zudem All-Time-Favorites wie 24, Family Guy, How I Met Your Mother, Scrubs und The Walking Dead hervor.