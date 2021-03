Qualcomm SM8450: Erste Infos zum High-End-Chip des Jahres 2022

Qualcomm arbeitet nach der jüngst erfolgten Einführung seines aktuellen Top-SoCs Snapdragon 888 natürlich bereits an dessen Nachfolger. Wir haben jetzt erste Details zu dem Chip ausgegraben, der wohl erst Ende 2021 sein Debut feiern wird.

'Waipio' als interner Codename

Qualcomm

Qualcomm testet laut uns vorliegenden Informationen aus frei zugänglichen Datenbanken bereits frühe Samples des Snapdragon High-End-Prozessors der nächsten Generation, der seit einiger Zeit mit der Modellnummer SM8450 entwickelt wird. Er tritt in die Fußstapfen des aktuellen Snapdragon 888, dessen interne Modellnummer bekanntermaßen SM8350 lautet und der auch unter seinem Codenamen "Lahaina" bekannt war.Wie die offizielle Marketing-Bezeichnung des Snapdragon SM8450 lauten wird, wissen wir natürlich noch nicht. In den uns vorliegenden Dokumenten wird aber immerhin der Codename "Waipio" genannt. Der Name wurde wie immer nicht zufällig gewählt, denn wie schon bei vielen anderen Qualcomm-Chips zuvor handelt es sich um den Namen eines Ortes auf Hawaii.Waipio bzw. Waipi'o ist ein Tal und ein Dorfauf der Insel Oahu und lässt sich mit "gebogenes Wasser" übersetzen. Qualcomm hat es seit Jahren zur Tradition gemacht, seine Produkte intern nach hawaiianischen Orten zu benennen und hält regelmäßig die Launch-Veranstaltung für seine neuen Top-Chips auf der Insel ab.Im Fall des neuen SM8450 "Waipio" testen Qualcomms Ingenieure bereits Samples, wobei die Entwicklerplattform unter anderem mit 12 Gigabyte LPDDR5-RAM und 256 GB UFS-Speicher arbeitet. Offenbar sind auch einige größere Neuerungen in Sachen Kameratechnologie geplant, denn es wird anscheinend ein neues Kameramodul verwendet, das die interne Bezeichnung "Leica1" trägt - vermutlich in Anlehnung an den bekannten Kameraspezialisten, der jahrelang mit Huawei zusammenarbeitete.Ob dies letztlich eine Kooperation von Qualcomm und Leica bedeutet, ist natürlich noch lange nicht sicher. Das Gleiche gilt auch für die meisten hier gemachten Angaben, da diese nicht aus offiziellen Quellen stammen.