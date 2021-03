Microsoft wirbt Management-Supertalent von Qualcomm ab

Microsoft hat es geschafft, dem Chiphersteller Qualcomm einen seiner vielversprechendsten Manager abzuwerben. Und diesen setzt man gleich auf einen der wichtigsten Posten für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Shooting-Star an wichtiger Position

Siehe auch:

Wie das Unternehmen mitteilte, konnte man Arbeitsverträge mit Yang Hou unterzeichnen. Dieser war jetzt seit acht Jahren für Qualcomm tätig und leitete dort zuletzt den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung. In dieser Position gelang es ihm unter anderem, diverse Abkommen mit Smartphone-Herstellern festzuzurren. Es ist entscheidend mit sein Verdienst, dass Qualcomms Umsatz im Halbleiter-Geschäft sich während seiner Wirkungszeit verdreifachte.Entsprechend dürfte man es bei dem Chiphersteller nicht besonders gern sehen, dass der Manager nun geht. Bei Microsoft winkt allerdings ein signifikanter Karrieresprung. Hier soll er immerhin Chef für die gesamte Region China werden, zu der auch noch einige andere Regionen wie Hongkong und Taiwan gehören. Er wird hier den bisherigen Top-Manager Alain Crozier ablösen.Für Microsoft bietet sich dabei eine große Chance an, da Yang gebürtiger Chinese ist, was insbesondere die Geschäftsbeziehungen vor Ort manchmal etwas einfacher gestaltet. Als Absolvent der Universitäten von Michigan und Peking wurde er aber auch in beiden Regionen ausgebildet und in fünf Jahren Tätigkeit beim Beratungshaus McKinsey fit für die Praxis gemacht.Für Microsoft ist China ohne Frage einer der wichtigsten Märkte, da hier verschiedene Entwicklungen gerade erst losgehen und sich enorme Wachstumspotenziale erschließen. Einfach ist der Job aber auch nicht. Eine Vermarktung der wichtigen Cloud-Dienste ist hier beispielsweise nur bedingt möglich. Denn der chinesische Staat schiebt dem freien Datenaustausch über die Grenzen hinweg einen schweren Riegel vor.