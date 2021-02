Netflix, Prime Video & Disney+: Das sind die Highlights der Woche

In dieser Woche starten die Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit über 30 Filmen und Serien, die Abonnenten in den nächsten Tagen zum Streamen und Herunterladen bereitstehen werden. Zu den Highlights zählen: Shameless, Big Sky und Pelé.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 8)

Der goldene Handschuh ab 22. Februar

Pelé - Dokumentation ab 23. Februar

Brian Regan: On The Rocks - Comedy Special ab 23. Februar

Ginny & Georgia - Serie ab 24. Februar

Eine Schule für jeden Hund - Serie ab 24. Februar

Geez & Ann - Film ab 25. Februar

High-Rise Invasion - Anime ab 25. Februar

Verrückt nach ihr - Film ab 26. Februar

Mit den Wellen - Film ab 26. Februar

The Girl on the Train - Film ab 26. Februar

A Love So Beautiful - Serie ab 27. Februar 2021

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 8)

Der große Trip - Wild ab 22. Februar

Code Ava - Trained To Kill ab 22. Februar

Der Sternwanderer ab 23. Februar

Shameless - Staffel 10 ab 24. Februar

Little ab 24. Februar

The Dead Don't Die ab 24. Februar

World War Z ab 26. Februar

The Kid - Der Pfad des Gesetzlosen ab 28. Februar

Enemy Lines: Codename Feuervogel ab 28. Februar

The 2nd - Im Fadenkreuz der Söldner ab 28. Februar

The Flash - Staffel 6 ab 28. Februar

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 8)

Diverse Star-Highlights ab 23. Februar

Big Sky (Staffel 1) ab 23. Februar

Love, Victor (Staffel 1) ab 23. Februar

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D (Staffel 6) ab 26. Februar

Die Yukon-Tierärztin (Staffel 6) ab 26. Februar

Flicka 2 ab 26. Februar

Flicka 3 - Beste Freunde ab 26. Februar

Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen (Staffel 4) ab 26. Februar

Mickey Go Local (Kurzfilme) ab 26. Februar

Tierduell (Staffel 1) ab 26. Februar

Neue Serien und Filme im Überblick

Die Freischaltung des Star-Channel und die damit einhergehende Preiserhöhung bei Disney+ stellen das Streaming-Programm der anderen Portale diese Woche in den Schatten. Zu­min­dest wenn man auf der Suche nach Serien- und Film-Klassikern ist. Neben neuen, exklusiven Originals wie Big Sky und Love, Victor nimmt der Micky-Maus-Konzern schon morgen hun­der­te ehemalige Blockbuster in sein Portfolio auf. Darunter auch Serien wie 24, Lost, The Walking Dead, Scrubs und How I Met Your Mother oder bekannte Filme wie Der Marsianer, Stirb Langsam, 96 Hours und Idiocracy.Hier findet ihr eine komplette Auflistung der Star-Titel auf Disney+Nach Tribes of Europa, Neues aus der Welt und Baywatch muss man bei Netflix in dieser Woche hingegen auf namhafte Highlights verzichten. Einzig und allein die Dokumentation über den bekannten Fußballspieler Pelé könnte sich als sehenswert entpuppen. Amazon schickt via Prime Video allerdings viele Lizenztitel auf die Bildschirme seiner Mitglieder. Mit dabei sind zum Beispiel die zehnte Staffel von Shameless, World War Z, Staffel 6 von The Flash und Der große Trip (Wild). Sci-Fi-Fans können sich ab sofort auf Apple TV+ zudem über neue, wöchentliche Folgen von For All Mankind (Season 2) freuen.