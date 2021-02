Dragon's Blood: Netflix-Serie zu Valves Dota 2 erscheint im März

Mit Valves MOBA Dota 2 wird ein weiteres Videospiel zur Netflix-Serie ver­öffentlicht. Ähn­lich wie Castlevania er­scheint Dota: Dragon‘s Blood als Anime und ist ab 25. März ex­klusiv beim Streamig-Dienst zu sehen. Haupt-Protagonist der Serie ist Drachenritter Davion.

Nach den Erfolgen von The Witcher und Castlevania, gesellt sich Ende März ein weiterer Vi­deo­spiel-Titel zur Netflix-Familie: Valves MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Dota 2 wird zur Serie. Dota: Dragon‘s Blood erscheint als Anime und ist ab 25. März exklusiv beim Stream­ing-Dienst zu sehen.Die Welt und Hintergrundgeschichte von Dota 2 wird Zusehern in einem actionreichen Aben­teuer nähergebracht, dessen Hauptcharakter auf den Namen Davion hört. Im ersten Trailer ist der Held bereits im Kampf zu sehen.Zur Handlung äußerte sich Netflix wie folgt : "Die­se mitreißende Fantasy-Serie erzählt die Ge­schich­te des berühmten Drachenritters Da­vi­on, der sich geschworen hat, das schreckliche Übel auf der ganzen Welt auszumerzen. Nach Begegnungen mit einem mächtigen, uralten Eld­wurm und der noblen Prinzessin Mirana, die selbst in eigener Mission unterwegs ist, wird Da­vi­on in Ereignisse verwickelt, die alles über­schrei­ten, was er sich je hätte vorstellen kön­nen." Die Animationen übernimmt Studio MIR (Die Legende von Korra).Staffel eins von Dota: Dragon's Blood umfasst acht Episoden. Ob es weitere Staffeln der Ko­pro­duk­ti­on von Netflix und Valve geben wird, ist momentan noch nicht bekannt.