Netflix, Prime Video & Disney+: Die neuen Highlights der Woche

Die drei beliebten Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ stellen ihren Mitgliedern in dieser Woche mehr als 20 Filme und Serien bereit. Darunter Original-Highlights wie Tribes of Europa, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und Flora & Ulysses.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 7)

The Crew - Staffel 1 ab 15. Februar

Du gegen die Wildnis ab 16. Februar

The Danish Girl ab 16. Februar

Sie weiß von dir - Staffel 1 ab 17. Februar

MeatEater - Staffel 9: Teil 2 ab 17. Februar

Thus Spoke Kishibe Rohan (Anime) ab 18. Februar

Lovestruck in the City - Staffel 1 ab 19. Februar

Tribes of Europa - Staffel 1 ab 19. Februar

I Care A Lot ab 19. Februar

Classmates Minus ab 20. Februar

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 7)

A Billion Stars - Im Universum ist man nicht allein ab 15. Februar

Jack Reacher ab 15. Februar

DC´s Legends of Tomorrow - Staffel 5 ab 17. Februar

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - Staffel 1 ab 19. Februar

El Internado - Staffel 1 ab 19. Februar

T2 Trainspotting ab 19. Februar

Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ab 19. Februar

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 7)

Flora & Ulysses ab 19. Februar

Eine unberechenbare Familie - Staffel 1 ab 19. Februar

Gag Attack - Staffel 1 ab 19. Februar

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter -Staffel 2 ab 19. Februar

In der Woche vom 15. bis 21. Februar 2021 starten die Streaming-Anbieter erneut mit drei großen Eigenproduktionen, wovon zwei aus der Feder deutscher Filmemacher entspringen. So zeigt Netflix die Sci-Fi-Serie Tribes of Europa, in der im Jahr 2074 verschiedene Stämme den Kontinent beherrschen. Amazon hingegen legt die Geschichte von Christiane F. in einer Serie neu auf und strahlt die erste Staffel von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo aus. Disney+ widmet sich weiterhin seinen beiden Kernkompetenzen: Jugend- und Superheldenfilme. Mit Flora & Ulysses verbindet man beides. Alle drei Originals starten am 19. Februar.Abseits der exklusiven Eigenproduktionen gibt es auf Netflix unter anderem The Danish Girl mit Eddie Redmayne (u.a. Phantastische Tierwesen) und Alicia Vikander (u.a. Tomb Raider) zu sehen. Prime Video hält zudem Blockbuster wie Jack Reacher mit Tom Cruise und T2 Trainspotting mit Ewan McGregor nebst der fünften Staffel von DC's Legends of Tomorrow zum Streamen bereit. Abonnenten von Disney+ können sich abschließend auf die Familien-Comedy-Serie Eine unberechenbare Familie und die zweite Staffel von Unser Kosmos freuen.