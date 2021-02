Windows 10 2004-Nutzer diskutieren über anhaltende Update-Probleme

In letzter Zeit hört man verhältnismäßig wenig über Update-Probleme bei Windows 10 . Doch der Schein könnte trügen - zumindest, wenn man aufmerksam Nutzerberichte verfolgt. Demnach könnte ein Bug Updates verhindern, und das schon seit Monaten.

Es scheint kein Einzelfall zu sein

Auf Spurensuche: Günter Born beschäftigt sich aktuell in seinem Blog mit einem interessanten Phänomen . Ein Leser hat ihm einen Bug gemeldet, der einen Update-Fehler auslöst und ihn so schon seit Herbst vergangenen Jahres ohne eine Sicherheitsaktualisierung und kumulative Updates dastehen lässt. Der Versuch, ein Update durchzuführen, endet mit einem Bluescreen und der Anzeige "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (Update Fehler 0x800F0845)".Das Windows 10 Mai 2020 Update alias Version 2004 ließ sich noch ohne Probleme installieren, dann folgten noch wenige Aktualisierungen. Seit September gab es dann aber bei jedem Versuch Windows Patches einzuspielen nur noch Fehlermeldungen.Microsoft nennt in der Knowledge Base zwar regelmäßig bekannte Fehler, doch derartige Update-Probleme sind nicht dabei. Auch um eine Update-Blockade kann es sich in diesem Fall nicht handeln. Das heißt aber nicht, dass es sich um einen Einzelfall handelt, das hat bereits eine kurze Recherche von Günter Born ergeben. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele ähnliche Berichte.Der Verdacht kam auf, dass es sich um einen Fehler in Verbindung mit der Intel Management Engine und der Hardware, bei dem gemeldeten Fall ein z97-Motherboard, handeln könnte. Probleme mit Treibern gab es derart immer einmal wieder, aber dann hatten die Beteiligten - also in diesem Fall dann Microsoft und Intel - sich schnell zu der Problematik geäußert. Bisher herrscht aber noch Funkstille. Wir hatten in der Vergangenheit aber schon oft, dass wir frühzeitig auf derartige Fehler aufmerksam gemacht wurden.