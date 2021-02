Call of Duty: Black Ops Cold War - Saison 2 startet bald, neuer Trailer

Wer auf neue Inhalte für Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone wartet, muss sich nicht mehr allzu lange gedulden: Wie Activision und Treyarch nun erklärten, starten die On­line-Gefechte bereits in wenigen Tagen die zweite Saison durch. Ein aufwendiger Cinematic-Trailer stimmt auf die neuen Inhalte ein und zeigt brutale Dschungelkämpfe.In Saison 2 ist es Aufgabe des Spielers, Adler aus der Gefangenschaft zu befreien. Dieser wurde nach dem Anschlag in The Pines als Geisel genommen und nach Südostasien ge­bracht. Oder genauer: Die Spur führt zu einer Festung im Dschungel von Laos. Von dort aus scheint auch der Perseus-Agent Naga das Giftgas "Nova 6" über das Netzwerk des Kartells zu verteilen.Los geht es mit Saison 2 schon am 25. Februar 2021. Die neue Staffel bringt dann unter an­de­rem weitere Operatoren und Waffen - im Trailer sind etwa eine Mini-Gun und eine Armbrust zu sehen.