Nach US-Skandal: Twitch-Nutzer entscheiden Zukunft von PogChamp

Community soll abstimmen und das Gesicht von PogChamp wählen

Emotes oder Emojis sind von der weltweit größten Spiele-Streaming-Plattform Twitch nicht wegzudenken. Streamer und Zuschauer drücken mit ihnen ihre Stimmung und Gefühle aus. Vor allem das bekannte PogChamp-Emote gehört zu den Favoriten der Gamer und nähert sich der Marke von einer Milliarde Einsätzen im Chat der Amazon-Tochter . Anfang Januar der Skandal : Der im PogChamp-Emote verewigte Street Fighter-Spieler Ryan "Goot­ecks" Gu­tier­rez äußerte sich auf Twitter gewaltverherrlichend zur Erstürmung des US-Kapitols.Twitch reagierte sofort und entfernte eines der populärsten Emotes ersatzlos von seiner Platt­form. Auf Nachdruck der eigenen Community führte Twitch den PogChamp-Befehl we­ni­ge Tage später wieder ein, bestückte diesen jedoch mit anderen, vergleichbaren Gra­fi­ken diverser bekannter Streamer. Alle 24 Stunden wechselte das Emote, welches bis dato in 35 Versionen erschienen ist. Am heutigen 12. Februar um 21 Uhr soll die Community nun über den Verbleib und das Aussehen des gänzlich neuen PogChamp-Emote entscheiden. Die Abstimmung kann im Livestream auf Twitch mitverfolgt werden.Keine große Sachen, wie ihr findet? Twitch gehört mittlerweile zu den ersten Streaming-Anlaufstellen, auch abseits des Gamings. Das Unternehmen gibt an, täglich über 30 Millionen Menschen zu erreichen. 2,5 bis 3 Millionen von ihnen befinden sich im Durchschnitt rund um die Uhr auf der Webseite. Jeden Monat strea­men über sieben Millionen Content-Creator live über Twitch. Im vergangenen Jahr 2020 wurden Streams laut Twitch über drei Billionen Stunden wiedergegeben.