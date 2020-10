Absolut dominant: Ende von Microsoft Mixer hat nur Twitch genutzt

Twitch bleibt weiter die absolut dominierende Plattform im Streaming-Business. Auch nach dem Ende von Microsoft Mixer konnte es der Konkurrenz von Facebook und YouTube nicht gelingen, dem Branchenprimus entscheidende Anteile abzuringen.

Das Ende von Mixer kam mit einem großen Anstieg für Twitch

Unfassbar viele neue Kanäle

Twitch-Desktop-App: Chat, Streams und Communities für Spieler

Wohin haben sich Streamer und Zuschauer nach dem Ende von Microsoft Mixer bewegt? Diese Frage lässt sich nach der aktuellen Analyse der Branchenseite Streamlabs ganz klar beantworten. Trotz großer Kampagnen von Facebook und YouTube wird er freigewordene Marktanteil fast ausnahmslos von Twitch einverleibt. "Nach der Schließung von Mixer scheint die Mehrheit der Streamer auf Twitch umgezogen zu sein", so das Resümee. Twitch kann nun 91,1% des Marktanteils der weltweit gestreamten Stunden auf sich vereinen, das ent­spricht einem Anstieg von 14,5 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal.Dieser massive Anstieg passt dabei ziemlich perfekt zu den Zahlen von Mixer. Der Microsoft -Dienst konnte vor der Schlielung im letzte Quartal 14,2% aller live gestreamten Inhalte auf sich vereinen. Für die Konkurrenz entwick­eln sich die Zahlen dagegen im letzten Quartal eher sehr düster: Facebook Gaming kommt auf einen Marktanteil bei allen Inhalten von 3,4 Prozent - immerhin ein Anstieg von 1 Prozent im Quartalsvergleich. Für YouTube Gaming geht es mit einem Marktanteil in diesem Bereich von 5,5 Prozent sogar 1,2 Prozentpunkte bergab.Ein weiterer Punkt bei dem Twitch die anderen Plattformen weiterhin dominiert: die Anzahl der Kanäle. Während Facebook auf rund 267.000 Kanäle kommt und auf YouTube rund 912,880 Streamer zu Hause sind, kommt Amazons Streaming-Plattform auf 10,5 Millionen Kanäle. Das ist vor allem im Hinblick auf die Zahlen vom Jahresanfang beeindruckend: In Q1 lag die Zahl noch bei 6,1 Millionen, hier dürfte die Corona-Lockdowns rund um die Welt zum rasanten Aufstieg beigetragen haben.