Nach Gewaltaufruf: Twitch löscht das sehr bekannte Emote PogChamp

Gestern erlebten die USA einen der dunkelsten Tage ihrer Geschichte, denn ein Mob von Trump-Unterstützern stürmte das Kapitol, den Sitz der US-Demokratie. Das hat auch Folgen für die Gaming-Welt, denn Twitch löschte eines seiner bekanntesten Emotes: PogChamp.

Mit so genannten Emotes können Nutzer der Spiele-Streaming-Plattform Twitch Stimmungen ausdrücken. Twitch erklärt sie folgendermaßen: "Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte, und da kommen Emotes ins Spiel - Twitch-spezifische Emoticons, mit denen Zuschauer und Streamer ihre Gefühle im Chat ausdrücken können."Neben "Kappa" ist das vielleicht bekannteste Emote "PogChamp", dieses drückt (positives) Erstaunen aus und "wird oft nach einem verrückten Spiel oder einer Hype-Ankündigung verwendet", so Twitch. Diese Beschreibung ist auf der deutschen Seite zu Emotes (noch) zu lesen, allerdings wohl nicht mehr lange.Denn die Twitch-Zentrale hat nach dem gestrigen Sturm auf das Kapitol, bei dem ein von US-Präsident Donald Trump aufgestachelter Mob Senat und Repräsentantenhaus gestürmt und Büros verwüstet hat, bekannt gegeben, dass das PogChamp dauerhaft gelöscht wird. Twitch dazu auf Twitter : "Wir haben die Entscheidung getroffen, das PogChamp-Emote zu entfernen, nachdem das Gesicht des Emotes nach den heutigen Ereignissen im Kapitol zu weiterer Gewalt aufgerufen hat."Das Gesicht hinter dem Emote gehört Ryan "Gootecks" Gutierrez, einem professionellen Street Fighter-Spieler. Dieser hat nach dem Tod einer Frau auf Twitter gefragt, ob es weitere "zivile Unruhen" geben wird oder ob die "MAGA-Märtyrerin" vergeblich gestorben sei. Ein Missverständnis ist das nicht, Text des Tweets und auch Gutierrez' politische Einstellung lassen keinen Zweifel aufkommen.Twitch will demnächst für Ersatz sorgen und teilte mit: "Wir werden mit der Community zusammenarbeiten, um ein neues Emote für die angesagtesten Momente auf Twitch zu entwerfen."