Ohne Aufpreis: Aldi Talk erhöht sein Datenvolumen für alle Kunden

Der Mobilfunk-Discounter Aldi Talk kündigt an, das Datenvolumen in vie­len seiner Tarife ab dem 28. Januar ohne Aufpreis zu erhöhen. Die kos­tenlose Aufwertung gilt sowohl für Neu-, als auch für Bestandskunden mit Kombi- oder Musik-Paketen und Internet-Flatrates.

Aktuelle Alternativen zu den Aldi Talk-Tarifen

Ab 28.01. mit bis zu 12 GB Datenvolumen

Aldi

Von der Aufstockung des Datenvolumens profitiert vor allem das Kombi-Paket L, für das Aldi Talk bereits ab morgen 12 GB anstelle der sonst üblichen 7 GB zu einem monatlichen Preis von 18 Euro anbieten wird. Das kleine Kombi-Paket M für 13 Euro pro Monat erhält hingegen nur ein Gigabyte mehr und landet am Ende bei 6 GB zum mobilen Surfen. Beide Tarife enthalten zudem eine All-Net-Flat für Gespräche, SMS und das EU-Roaming. Das Einsteiger-Kombi-Paket S für monatlich 8 Euro wird hingegen nicht aufgewertet, es bleibt bei einem Datenvolumen von 3 GB.In Hinsicht auf die reinen Internet-Flatrates ohne Telefonie-Option erhalten die L- und XL-Tarife ein Upgrade . Aldi Talk bietet dann für 10 Euro pro Monat ein Datenvolumen von 5 GB anstelle von 4,5 GB oder für monatlich 15 Euro eine Erhöhung von bisher 7 GB auf 10 GB an. Ein weiteres Gigabyte wird abschließend dem Musik-Paket L spendiert, das für 14,99 Euro pro Monat 5 GB, eine All-Net-Flat und den Zugang zu Aldi Life Musik (Napster) gewährt. Die günstigeren Tarife der Internet-Flatrate und des Musik-Pakets bleiben unverändert.Die letzten Wochen nutzen vor allem Mobilfunk-Discounter und Drillisch-Töchter wie Klar­mo­bil, WinSIM und sim.de die Möglichkeit, ihre Neujahrstarife zu bewerben, die eine güns­ti­ge­re Alternative zu den Aldi Talk-Tarifen darstellen und ebenfalls im O2-Netz der Telefónica un­ter­wegs sind. So bietet Klarmobil aktuell einen Tarif mit 15 GB Datenvolumen, All-Net-Flat und einem Gymondo Online-Fitness-Zugang für monatlich 14,99 Euro an. Sim.de setzt hingegen auf Optionen mit 6 GB LTE-Volumen für 6,99 Euro oder 20 GB für 19,99 Euro pro Monat. Auch hier besteht die Möglichkeit der Tarifwahl ohne Vertragsbindung.