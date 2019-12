Lidl Connect startet ab Januar mehr Datenvolumen für Bestandskunden

Der Mobilfunkbetreiber Lidl macht seine Einsteigertarife jetzt auf Dauer attraktiver: Ab dem 2. Januar 2020 gibt es für den Smart XS-, S- und M-Tarif mehr Daten als bisher zum gleichen Preis. Bis zum Jahresende kann man zudem noch die Starterpakete vergünstigt bekommen.

Daten-Geschenk startet automatisch

Reguläre Lidl Connect Smart Tarife ab 2. Januar:

Smart XS: 1 GB statt 750 MB LTE-Daten, 100 Minuten und/oder SMS (4,99 Euro / 4 Wochen)

Smart S: 3 statt 2 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (7,99 Euro / 4 Wochen)

Smart L: 5 statt 4 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (12,99 Euro / 4 Wochen)

Smart XL: 6 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (19,99 Euro / 4 Wochen)

Jason Leung / Lidl

Lidl zieht nun bei den Tarif-Änderungen von Aldi Talk nach und wird ab kommenden Jahr in den Lidl Connect Smart Tarifen XS, S, und M mehr Datenvolumen zum gleichen Preis anbieten. Lidl ist derzeit dabei seine Bestandskunden über die Änderung zu informieren, die zum 2. Januar 2020 in Kraft treten soll. Soweit derzeit bekannt ist, gelten die Änderungen aber zunächst einmal nur für die Einsteigertarife und den Smart L, aber nicht für den XL-Tarif des Anbieters.Zudem kann man sich als Neukunde für kurze Zeit mehr Daten sichern: Lidl bietet bei Bestellung bis zum 31. Januar 2020 in allen Tarifen eine Verdoppelung des Inklusiv-Volumens an - allerdings gilt das nicht auf Dauer, sondern nur für jeweils drei mal vier Wochen. Damit bekommt man dann jetzt aber zum Beispiel 12 GB für 19,99 Euro oder 8 GB für 12,99 Euro.Das Angebot gilt nur bei Neuaktivierungen in den LIDL Connect Smart Tarifen. Nach der Aktivierung startet dann auch gleich das Daten-Geschenk. Im vierten Laufzeitmonat gibt es dann wieder nur noch das einfachen Datenvolumen.Genutzt wird von Lidl Connect dabei das Netz von Vodafone mit maximal 21,6 Mbit/s im Download und 7,2 Mbit/s im Upload. Ab Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens wird dann auf nur noch 64 kbit/s gedrosselt.Bis Ende des Jahres gibt es noch eine weitere Aktion bei Lidl. So ist das SIM-Karten-Startpaket jetzt um 50 Prozent billiger zu haben. Neukunden zahlen 4,99 Euro statt 9,99 Euro, inklusive 10 Euro Startguthaben. Das Guthaben kann nicht ausgezahlt werden, die Aktion gilt zudem nicht für den WLAN-Hotspot.