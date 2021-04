Lidl schenkt Neukunden 10 GB LTE-Volumen im Vodafone-Netz

Bei Lidl Connect gibt es für kurze Zeit für alle Neukunden ein Gratis-Datenpaket. Wer in der Zeit vom 26. April bis 6. Juni 2021 einen neuen Vertrag aktiviert, bekommt 10 GB LTE kostenlos. Außerdem hat Lidl die Tarife aufgestockt.

10 GB Datenextra

Aktuelle Lidl Connect Smart Tarife:

Smart XS: 1 GB LTE-Daten, 100 Minuten und/oder SMS (4,99 Euro / 4 Wochen)

Smart S: 3 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (7,99 Euro / 4 Wochen)

Smart L: 6 statt 5 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (12,99 Euro / 4 Wochen)

Smart XL: 12 statt 7 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (17,99 Euro / 4 Wochen)

Das Angebot startet in der kommenden Woche und gilt für die Lidl Connect-Tarife Smart XS, Smart S, Smart L und Smart XL . Bei diesen Tarifen geht es los mit einem regulären monatlichen Datenpaket von einem GB. Wer mehr Daten nutzen möchte, kann im XL-Tarif derzeit 12 GB monatlich erhalten und zahlt dafür inklusive Telefon- und SMS-Flat 17,99 Euro. Zusätzlich zu dem gebuchten Tarif und Daten erhält jeder Neukunden in dem Aktionszeitraum für die ersten vier Wochen dann 10 GB LTE zusätzlich.Dieses kostenlose Datenextra verfällt nach vier Wochen allerdings, man kann also nicht verbrauchtes Datenvolumen nicht weiter in den nächsten Abrechnungszeitraum mit nehmen. Sollte man das Paket innerhalb von vier Wochen aufbrauchen, wird anschließend der gewählte Tarif angerechnet. Dabei ist noch wichtig, dass man das Datenpaket extra aktivieren muss, das heißt, es steht nicht automatisch ab der Aktivierung der neuen SIM-Karte zur Verfügung. Das Aktivieren des Datengeschenks kann bis zu 96 Stunden dauern, informiert Lidl daher vorab.Angeboten wird in allen LTE-Tarifen von Lidl Connect 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Das Angebot wird im Vodafone-Netz realisiert. Neu­kunden benötigen das Starter­paket für 9,99 Euro. Das kommt inklusive 10 Euro Startgut­haben. Ein Extrabonus in Höhe von 25 Euro wartet bei Rufnummermitnahme.