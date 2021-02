Termin steht fest: Mass Effect Legendary Edition ab 14. Mai erhältlich

Das Warten hat bald ein Ende: Am 14. Mai 2021 soll die Mass Effect: Le­gen­da­ry Edition für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Auch auf den Next-Gen-Konsolen wird das Remaster der Original-Trilogie natürlich spielbar sein - allerdings ohne Optimierungspatch.

Im November des vergangenen Jahres kündigte Entwickler BioWare die Legendary Edition für die ersten drei Teile des Sci-Fi-Rollenspiel-Hits Mass Effect an, ohne ein konkretes Re­lease-Datum zu nennen. Nun steht fest: Am 14. Mai erscheint die Remaster-Trilogie in­klu­si­ve aller 40 Zusatzinhalte für den PC, die Xbox One bzw. Xbox Series X/S und die Play­Sta­tion 4 bzw. PlayStation 5.Unabhängig von der bevorzugten Plattform, unterstützt die Legendary Edition eine 4k-Auf­lö­sung mit High Definition Range (HDR) und 60 Bildern pro Sekunde. Außerdem sollen neben den Beleuchtungs- und Schatteneffekten unter anderem auch die Charaktermodelle und Tex­tu­ren deutlich verbessert worden sein. Zu beachten ist, dass die Neuauflage zwar mit den ge­nann­ten technischen Verbesserungen sowohl für die alte als auch die neue Kon­so­len­ge­ne­ra­ti­on aufwarten kann, vorerst jedoch weder ein vollwertiger Next-Gen-Release noch ein Optimierungspatch geplant ist.In einem Interview mit IGN erklärte Project Director Mac Walters, das Team hätte "eine ge­ziel­te Entfesselung des Spiels geplant, damit es auf den Next-Gen-Konsolen eine bessere Per­for­mance bietet, welche über die schnelleren La­de­zei­ten, die man von SSD erwartet, hi­naus­geht". Walters führt aus, dass es einige Dinge gäbe, mit denen man höhere Frameraten er­rei­chen oder die Auflösung höher halten kön­ne. Die Mass Effect: Legendary Edition soll be­reits jetzt "eine optimierte Erfahrung sein" und "zu diesem Zeitpunkt und für die nahe Zukunft" sei ein Next-Gen-Upgrade nicht geplant.Vor allem beim ersten Teil wurden Elemente wie das Zielsystem, die Steuerung oder die Ka­me­ra­per­spek­ti­ve angepasst. BioWare ließ jedoch bereits im November verlauten, dass das Ziel kein Remake sei. Vielmehr wolle man die Spielerfahrung modernisieren, damit das Ori­gi­nal von Fans und neuen Spielern in seiner bestmöglichen Form gespielt werden kann.