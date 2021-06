Mass Effect: Serie oder Film sind keine Frage des Ob, nur des Wann

Mass Effect gehört sicherlich zu den besten Science-Fiction-Rollenspiel-Reihen, auch wenn man beim Comeback mit dem Titel Andromeda zuletzt doch eher strauchelte. Der Stoff gibt aber jede Menge her und da verwundert es nicht, dass eine Bewegtbild-Umsetzung in Planung ist.

Mass Effect ist besser im TV aufgehoben

Bereits im Februar sorgte der britische Schauspieler Henry Cavill, der schon jetzt mit Superman und Geralt von Riva zwei Popkultur-Ikonen verkörpert, für einiges an Aufsehen. Denn Cavill, der auch nicht nur bei Nerds beliebte Figuren verkörpert, sondern selbst ein begeisterter Gamer ist, hat auf Instagram einen Beitrag veröffentlicht , der zwar einigermaßen kryptisch, aber auch ein ziemlich eindeutiger Verweis auf Mass Effect war.Seither wurde es zwar wieder still, nun hat aber Mac Walters, Creative Director bei Legendary Edition und Andromeda, de facto bestätigt, dass Hollywood den Stoff und das Franchise anvisiert hat. "Es ist so eine große Welt, und so viele Leute, die ich in der TV- und Filmindustrie kenne, haben sich an mich gewandt, um mich zu fragen, wann wir es machen werden und dass wir es machen müssen", sagte Walters gegenüber Business Insider Dabei verriet Walters auch, dass ein Film bei Warner Bros.-Studio Legendary Pictures bereits in Arbeit bzw. Vorbereitung war, letztlich aber nicht zustande kam. Das sei aber auch besser so, meint der Creative Director, da man die Story in Spielfilmlänge ohnehin nicht erzählen könnte: "Welche Geschichte wollen wir in 90 bis 120 Minuten erzählen? Werden wir ihr gerecht werden?"Seiner Meinung nach ist eine TV-Serie besser geeignet, um einen umfassenden Stoff bzw. ein so weitreichendes Universum wie Mass Effect umzusetzen. "Wenn man eine Geschichte erzählen will, die so umfangreich ist wie Mass Effect, dann ist das Fernsehen der richtige Weg dafür. Es gibt eine natürliche Art und Weise, die gut zu episodischen Inhalten passt", so Walters. "Wenn wir ein Mass Effect-Spiel entwickeln, haben wir ein Grundgerüst oder eine übergeordnete Geschichte, die wir erzählen wollen, aber jeder Level oder jede Mission ist wie eine eigene TV-Episode."