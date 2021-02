Apple MacOS 11.2: Neues Update behebt viele Fehler unter Big Sur

Mit MacOS 11.2 stellt Apple ab sofort das zweite Big Sur-Update zum Download bereit. Neben diversen Kleinigkeiten soll der Patch unter an­derem die Zuverlässigkeit von Bluetooth-Verbindungen verbessern und diverse Probleme mit externen Displays an neuen M1-Macs lösen.

Bugfixes für Bluetooth-Zubehör und externe Monitore

Apple

Neben einer neuen iOS 14.5 Entwickler-Beta für iPhones veröffentlicht Apple MacOS 11.2 Big Sur, das von Mac-Nutzern jetzt über die Software-Aktualisierung abgerufen werden kann. Der Download ist je nach Mac oder MacBook zwischen drei bis vier Gigabyte groß und steht so­wohl für Systeme mit Intel-Prozessor , als auch für die neueren Mac Mini- und MacBook Air-Modelle mit dem hauseigenen Apple M1-Chip zur Verfügung. MacOS 11.2 Big Sur soll laut Apple die Bluetooth-Zuverlässigkeit verbessern, auch wenn der US-amerikanische Hersteller hierbei nicht ins Detail geht. In den letzten Wochen und Mo­na­ten wurden in den Support-Foren jedoch Stimmen laut, die vermehrt über Ver­bin­dungs­ab­brü­che von kabellosem Zubehör, z.B. Mäuse und Tastaturen, sprachen. Abseits davon behebt Apple Fehler hinsichtlich von fehlgeschlagenen Entsperrungen der Systemeinstellungen, der Be­ar­bei­tung von Apple ProRAW-Fotos in der Fotos-App und einer ungewollten Deaktivierung des iCloud Drive.In Bezug auf die kürzlich vermeldeten Display-Probleme werden in den Patch Notes des Up­dates auf MacOS 11.2 Big Sur lediglich ein Bruchteil jener als gelöst deklariert. Im Spe­zi­el­len spricht Apple vom Mac Mini (M1, 2020), der bei via HDMI-zu-DVI-Konverter an­ge­schlos­se­nen externen Monitoren ein schwarzes Bild anzeigen könnte. Im Dezember be­schwer­ten sich viele Nutzer von M1- und Intel-Macs jedoch über Fehler hinsichtlich der Auf­lö­sung bei (Super)-Ul­tra­wide-Displays und bei Bildschirmen mit 4K-Auf­lö­sung. In vielen Fällen waren nicht alle Auf­lö­sun­gen oder nur das 1080p-Format verfügbar.