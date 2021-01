Apple: Hardware-Chef wird ersetzt, arbeitet jetzt an Geheimprojekt

Apple baut seine Führungsriege um und setzt den bisherigen Hardware-Chef ab - nur um ihn künftig an einem neuen, geheimen Projekt arbeiten und direkt an Apple-CEO Tim Cook berichten zu lassen. Die Nachfolge auf dem Posten ist bereits geregelt.

Riccio wird nach 23 Jahren bei Apple zum Mann für Spezialaufgabe

Apple

Wie Apple jüngst in einer Presseaussendung mitteilte, wird der bisherige Hardware-Chef Dan Riccio neue Aufgaben übernehmen. Riccio war zuletzt als Leiter des Teams für Hardware-Engineering unter anderem für den Mac, das iPhone, die iPads und praktisch alle anderen Hardware-Produkte des Konzerns hauptverantwortlich.Riccio war bereits 1998 zu Apple gekommen und arbeitete zunächst im Produkt-Design, bevor er 2010 zum Chef des Hardware-Teams für das iPad wurde und 2021 die Leitung aller Hardware-Entwicklung bei Apple übernahm. Ab sofort ist Riccio als Vice President of Engineering in einer allgemeiner gefassten Rolle tätig, wobei Apple von einem neuen Projekt sprach, das unter seiner Leitung entstehen soll.Die neue Position des Hardware-Chefs und die Geheimniskrämerei um die Art des "neuen Projekts" führt nun zu massiven Spekulationen. Unter anderem wird gemutmaßt, dass Riccio zum Beispiel am sagenumwobenen Elektroauto des Unternehmens arbeiten könnte. Riccio selbst sprach nur davon, dass er sich nun darauf konzentrieren wolle, "etwas Neues und Wunderbares zu erschaffen".Die Nachfolge von Riccio als Senior Vice President of Hardware Engineering übernimmt jetzt John Ternus, der bisher bereits direkt seinem Vorgänger unterstellt war und mit ihm ebenfalls das Hardware-Entwicklungsteam von Apple leitete. Zuletzt war er für die Entwicklung des iPhone 12 und iPhone 12 Pro verantwortlich und eine der Führungspersonen hinter der kürzlich eingeleiteten Umstellung der Mac-PCs auf Apple-eigene Chips.Die Börse reagierte bisher positiv auf die Veränderungen im Führungsteam von Apple und ließ den Kurs der Aktie des US-Computerkonzerns im vorbörslichen Handel bereits leicht steigen.