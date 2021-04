MacOS: Push-Notifications lassen sich zum Spielen "missbrauchen"

Push-Benachrichtigungen, so auch jene von MacOS , können mitunter von der Arbeit oder sonstigen wichtigen Computer-Tätigkeiten ablenken. Das potenziert sich entsprechend, wenn in einem solchen Push-Hinweis ein (Sucht-)Spiel steckt - was von Apple eigentlich nicht vorgesehen ist.

Was wäre, wenn...

Apple

An sich sind die Push-Benachrichtigungen von MacOS für sinnvolle Informationen gedacht, doch natürlich wird alles, was eigentlich nützlich sein soll, "gehackt" und zweckentfremdet. Im vorliegenden Fall wurde Flappy Bird innerhalb dieses Notification-Fensters zum Laufen gebracht.Neil Sardesai, der dafür verantwortlich war, zeigt das Ganze in einem Video auf Twitter und schreibt dazu: "Wusstet ihr, dass man ein ganzes Spiel in eine Push-Benachrichtigung einfügen kann?" Sardesai ist in Sachen derartiger Hacks bzw. Spielerein kein Unbekannter, denn der iOS-Programmierer hat Anfang des Jahres etwa eine ganz besondere Pong-Variante für MacOS umgesetzt, nämlich eine, die man innerhalb eines MacOS-App-Icons spielen kann (das kann man ebenfalls auf Twitter in einem kurzen Clip sehen).Bisher ist der Hack nur ein Proof of Concept, eine öffentliche Version gibt es von dieser ganz besonderen Flappy Bird-Version noch nicht. Allzu kompliziert ist die Umsetzung allerdings nicht, denn laut Sardesai wird hierbei nur eine Web-Version des Spiels in die Benachrichtigung geladen. Laut dem Macher erfordert diese Art des Spiels das UserNotificationsUI-Framework, das Apple mit MacOS-Version Big Sur eingeführt hat, Sardesai meint aber, dass das auch mit iOS funktionieren sollte.Wer sich für kreative Ideen auf MacOS interessiert, der sollte Sardesai auf Twitter folgen. Der Entwickler und Designer führt dort nämlich allerhand Experimente durch. So hat er sich gerade auch die Frage gestellt , wie man die Fenster des Betriebssystems spannender gestalten könnte - etwa durch eine hexagonale Form.