Folge der Sanktionen: Huawei stürzt bei Smartphones empfindlich ab

Die US-Sanktionen gegen Huawei sind seit mittlerweile Jahren aufrecht und anfangs konnte der chinesische Hersteller die Verluste im Westen durch einen "Patriotismus-Effekt" in seiner Heimat abfedern. Doch der ist längst verflogen und Huawei trifft das Embargo immer härter.

Viertes Quartal ging an Apple...

...das Jahr an Samsung

Die International Data Corporation (IDC) hat vor kurzem ihren regelmäßigen Blick auf den Smartphone-Markt veröffentlicht und dieser ist gleich aus mehreren Gründen hoch­in­te­res­sant. Denn im vierten Quartal des Jahres 2020 setzte sich Apple an die Spitze der weltweiten Smartphone-Verkäufe, der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino konnte 90,1 Millionen iPhones an Frau und Mann bringen.Damit konnte man Samsung (73,9 Millionen Geräte) und Xiaomi (43,3 Millionen Smartphone) auf die Plätte verweisen - das liegt aber teilweise auch daran, dass Apple traditionell seine iPhones im Herbst veröffentlicht und Samsung mit seiner Galaxy S-Serie erst im ersten Quartal des Jahres nachzieht.Im vierten Quartal konnten alle Hersteller auf den vorderen Plätze teils klare Zuwächse verzeichnen - mit einer Ausnahme, nämlich Huawei. Denn im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 gab es im Vorjahr einen Einbruch von satten 42,4 Prozent.Auf das Jahr gesehen ist Huawei etwas besser platziert, denn insgesamt lagen die Chinesen 2020 an der dritten Position. Doch auch hier gibt es Grund zur Sorge: Denn mit 189 Millionen verkauften Smartphones verlor Huawei Platz 2 und wurde von Apple (206,1 Millionen) überholt. Wenig überraschend ist hier die Jahr-zu-Jahr-Entwicklung: Huawei büßte 21,5 Prozent ein, Apple legte um 7,9 Prozent zu.In der Jahreswertung ist Samsung unangefochten an der Spitze, denn die Koreaner kamen 2020 auf 266,7 Millionen verkaufte Smartphones. Das bedeutet insgesamt einen Verlust, denn 2019 konnten die Koreaner noch 295,8 Millionen Smartphones absetzen, das bedeutet also einen Rückgang von 9,8 Prozent.