Erstmals nicht China: Huawei produziert Funkanlagen bald in Frankreich

Huawei wird die Mobilfunk-Anlagen, die bei europäischen Netzbetreibern zum Einsatz kommen sollen, zukünftig hauptsächlich in Frankreich herstellen. Im Elsass wird dafür eine neue Fabrik des Unternehmens entstehen.

500 Beschäftigte

Eine entsprechende Vereinbarung wurde zwischen der Stadtgemeinde Haguenau und der französischen Landesniederlassung Huaweis jetzt getroffen. Es wird sich um die erste Produktionsanlage außerhalb Chinas handeln, in der das Unternehmen Ausstattung für die Mobilfunk-Infrastruktur fertigt. Huawei hatte bereits im Jahr 2019 angekündigt, eine Produktion in Europa aufbauen zu wollen, damals war aber noch unklar, ob dies wirklich geschieht oder ob das Unternehmen lediglich Einfluss auf die Debatten um die Zulassung beim Aufbau von 5G-Netzen nehmen wollte.Nach aktuellem Stand wird nun aber in diesem Jahr wirklich mit dem Bau der Fabrik begonnen. In Jahr 2023 soll dann die offizielle Eröffnung und der Produktionsstart erfolgen. Der chinesische Konzern wird laut den bisherigen Planungen rund 200 Millionen Euro in die Entwicklung des Standortes investieren.Durchaus spannend sind die Aussagen des Huawei-Managements zu den Personalplanungen. Demnach sollen rund 300 französische Fachkräfte in dem Werk tätig sein. Die gesamte Belegschaft wird aber wohl um die 500 Leute umfassen. Hier kann man damit rechnen, dass auch eine signifikante Menge an Leuten aus China entsandt wird. Für den Umgang mit diesen steht das Unternehmen seit einiger Zeit in der Kritik.An dem Standort in Frankreich sollen zukünftig Basisstationen für die 3., 4. und 5. Mobilfunk-Generation gebaut werden. Auch die Montage der Boards, die in den Systemen zum Einsatz kommen, soll vor Ort erfolgen. Das Handelsvolumen der in der neuen Fabrik hergestellten Systeme soll sich auf rund eine Milliarde Dollar im Jahr belaufen, hieß es.