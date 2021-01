Valve: Gabe Newell bestätigt die Arbeit an gleich mehreren Spielen

Valve, Macher von Hits wie Half-Life und Portal, ist zuletzt nicht gerade durch Überaktivität in Sachen neuen Spielen aufgefallen. Im März 2020 gab es aber mit dem VR-Spiel Half-Life: Alyx ein Lebenszeichen und Gabe Newell versprach nun, dass es demnächst Neues geben wird.

Neuer Schwung

In den letzten Jahren konnte man als Valve-Fan das Gefühl bekommen, dass das legendäre Studio sich nur noch auf seine Distributionsplattform Steam konzentriert und seine eigent­lichen Wurzeln komplett vergessen hat. Wie anfangs erwähnt gab es vor knapp einem Jahr ein kräftiges Lebenszeichen, auch wenn der Half-Life-Ableger mit dem Untertitel Alyx nicht ohne Virtual-Reality-Brille spielbar war.Nun wurde Gabe Newell darauf angesprochen und der Valve-Co-Gründer und -Chef sagte der neuseeländischen Seite 1News (via VGC ), dass der in Seattle beheimatete Entwickler nach der Veröffentlichung von Alyx wieder auf den Geschmack gekommen ist."Wir haben definitiv Spiele in der Entwicklung, die wir ankündigen werden - es macht Spaß, Spiele zu veröffentlichen", sagte Newell, der seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 in Neuseeland lebt. "Alyx war großartig - wieder Einzelspieler-Games zu machen, das hat innerhalb der Firma eine Menge Schwung erzeugt, um mehr davon zu machen."Natürlich wurde der Valve-Chef hier sogleich auf neue Half-Life- und Portal-Titel angesprochen, doch dazu verweigerte er eine Aussage: "Ich habe es geschafft, lange Zeit nicht über diese Dinge zu sprechen, und ich hoffe, dass ich auch weiterhin nicht über sie sprechen werde, bis es sich um irrelevante Fragen handelt." Newell weiter: "Das Schöne ist, wenn ich diese Fragen nicht beantworte, vermeide ich, dass die Community mit neuen, ebenso schwer zu beantwortenden Fragen daherkommt."Welche Spiele konkret von Valve zu erwarten sind, wollte Newell ebenso nicht verraten, er wich auch Fragen zum Codenamen "Citadel" aus. Es gebe einen Haufen an Codenamen, diese änderten sich auch ständig, so Newell.