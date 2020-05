Valve & HP stellen Reverb G2 VR-Headset für Windows Mixed Reality vor

Hewlett-Packard hat heute zusammen mit Valve und Microsoft das neue High-End Virtual-Reality-Headset HP Reverb G2 vorgestellt. Das Gerät wurde kräftig überarbeitet und ist im Grunde eine verbesserte Ausgabe des ersten Modells, bei dem zumindest die Auflösung gleich bleibt.

Bessere Controller, besserer Sound, gleicher (hoher) Preis

HP

Pro Auge verbaut HP im Reverb G2 je ein mit 2160x2160 Pixeln auflösendes LCD-Panel mit 90 Hertz maximaler Bildwiederholrate. Der Hersteller verspricht dabei, dass Text und Texturen besser dargestellt werden sollen und man ein Sichtfeld mit einer Breite von 114 Grad bieten kann. Die optischen Elemente inklusive der Linsen wurden von Valve entwickelt, so dass insgesamt eine bessere Darstellung möglich sein soll.HP, Valve und Microsoft sprechen außerdem von der Möglichkeit einer manuellen Einstellung der Distanz zwischen den Pupillen. Das Reverb G2 besitzt auf jeder Seite jeweils zwei Kameras, wodurch die Entwickler eine um den Faktor 1,4 verbesserte Bewegungserkennung erzielen wollen. Hinzu kommen außerdem neue Controller, die stärker an normale Gaming-Controller erinnern und insgesamt ergonomischer und natürlicher nutzbar sein sollen.Außerdem integriert HP beim Reverb G2 wieder abnehmbare Kopfhörer, die nun aber mit einem Abstand von einem Zentimeter zum Ohr sitzen. Dadurch soll die räumliche Wahrnehmung besser werden und es gibt eine Reihe von weiteren Audioverbesserungen, mit denen das Ton-Erlebnis besser für die Nutzung von VR-Anwendungen angepasst worden sein soll.Um den Tragekomfort zu steigern, hat Valve unter anderem ein verbessertes Stirnpolster mitentwickelt, durch das die Gewichtsverteilung optimiert wurde. Auf Wunsch kann man das Headset auch beim Tragen einfach nach oben klappen. Das Gewicht hat sich minimal erhöht, so dass das HP Reverb G2 jetzt 550 Gramm auf die Waage bringt. Zusätzlich hat man ein paar kleinere Verbesserungen vorgenommen, darunter ein kombiniertes statt bisher zwei Kabeln und eine geänderte Position des Anschlusses am Headset.Um die Energieversorgung flexibler zu machen, legt HP dem Headset neuerdings ein USB-A-Netzteil bei, das einfach am Nutzungsort angeschlossen werden kann. Durch den Verzicht auf den bisher verwendeten Stoffbezug auf der Front soll das Reverb G2 zudem leichter zu reinigen sein. Natürlich ist zur Nutzung des neuen VR-Headsets mit voller Auflösung und Bildwiederholrate wie üblich entsprechend leistungsstarke PC-Hardware nötig.Sonderlich günstig ist das HP Reverb G2 nicht, bleibt der für die USA genannte offizielle Preis mit knapp 600 Dollar doch identisch und damit recht hoch. Zum Lieferumfang gehören dann allerdings auch zwei Controller und lange Anschlusskabel sowie das Netzteil und MiniDisplayPort-Adapter. Die Vorbestellung des HP Reverb G2 VR-Headsets ist ab sofort über die Hersteller-Website möglich. Offen ist noch, wann das Gerät auch in Deutschland zu haben sein soll.