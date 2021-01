Samsung SSD 870 EVO: Alle Infos zu den neuen günstigen MLC-SSDs

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung bringt in Kürze wie bereits berichtet eine Neuauflage seiner günstigen SATA-III-SSDs im 2,5-Zoll-Formfaktor auf den Markt. Wir haben jetzt alle wichtigen technischen Daten zur neuen Samsung 870 EVO SSD-Serie vorliegen.

Technische Daten zur Samsung SSD 870 Evo (MZ-77E) Bauform Solid State Drive (SSD) Format 2,5 Zoll Kapazität 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Interface SATA 6 GbpS Zellen Samsung V-NAND 3-bit MLC Cache 250 + 500 GB: 512 MB LPDDR4

1 TB: 1 GB LPDDR4

2 TB: 2 GB LPDDR4

4 TB: 4 GB LPDDR4 Sicherheit Klasse 0 (AES256), TCG Opal 2.0, MS e-Drive (IEEE1667) Controller Samsung MKX Lesegeschwindigkeit 560 MB/s Schreibgeschwindigkeit 530 MB/s IOPS 4K lesen/schreiben 98K / 88K TBW (Terabytes written) 250 GB 150 TBW, 500 GB 300 TBW, 1 TB 600 TBW, 2 TB 1200 TBW, 4 TB 2400 TBW Maße 100 X 69,85 X 6,8 mm Garantie 5 Jahre oder TBW

Samsung

Wie bereits berichtet , wird die Samsung SSD 870 EVO in Varianten mit 250 oder 500 Gigabyte sowie mit einem, zwei oder vier Terabyte eingeführt. Die neuen SSDs sind in Sachen maximaler Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit nur leicht schneller als ihre Vorgängermodelle und erreichen 560 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und 530 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben.Offen war noch, welche genauen technischen Details die Samsung 870 EVO SSDs bieten, was wir hiermit beantworten wollen. Laut einem uns vorliegenden offiziellen Datenblatt des Herstellers nutzen die neuen Solid State Drives Samsung V-NAND 3-Bit MLC-Speicher, statt des bei den Vorgängern Samsung 860 EVO verwendeten TLC-Speichers.Um den Flash-Speicher schnell zu bedienen, verbaut Samsung je nach Modell 512 Megabyte (250- und 500-GB-Modelle), ein Gigabyte (1-TB-Version), zwei Gigabyte (2-TB-Version) oder gar vier Gigabyte LPDDR4-RAM (4-TB-Version). Der schnelle LPDDR4-Speicher dient als Cache und soll helfen, die hohen Maximalgeschwindigkeiten beim Lesen und Schreiben möglichst lange zu halten.Samsung verpasst der SSD 870 EVO außerdem den neuen Samsung MKX-Controller, wobei offen ist, welche Vorteile dieser gegenüber dem Vorgänger MJX bietet. Wie schon zuvor will Samsung eine Lebensdauer von bis zu 2400 TBW (Terabytes Written) und eine maximal fünf Jahre dauernde Garantie bieten.Konkrete Angaben zu den Preisen stehen derzeit noch aus, es dürfte jedoch bei weit unter 50 Euro losgehen, wobei das obere Ende der Preisskale bei gut 500 Euro liegen dürfte.