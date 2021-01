Computerchaos in UK: Polizeiakten gelöscht, Visa-System gestört

Die Arbeit von Strafverfolgung in Großbritannien wird derzeit durch eine krasse Datenpanne erschwert. Aus dem Computersystem der britischen Polizei ist eine enorme Anzahl an Datensätzen zu Festnahmen verschwun­den. Die Auswirkungen reichen bis zum Visa-System.

150.000 Datensätze zu Straftaten einfach aus dem System gelöscht

Opposition fordert Konsequenzen

Dass es rund um den Brexit in Großbritannien aktuell in vielen Bereichen der Gesellschaft chaotisch zugeht, ist bekannt. Abseits dieser historischen Herausforderung hat das Land jetzt mit einer außerordentlich schwerwiegenden Sicherheitspanne zu kämpfen. Wie The Times berichtet, wurden durch einen "technischen Fehler" mehr als 150.000 Fingerabdruck-, DNA- und Festnahmeprotokolle aus den Polizeidatenbanken gelöscht. Das Problem war nach aktuellem Kenntnisstand während der wöchentlichen routinemäßigen Tilgung von Einträgen im Strafregister aufgetreten.Für die Polizei bringt das drastische Einschränk­ungen in ihrer Arbeit mit sich. Unter anderem führt das Problem im Police National Computer (PNC) dazu, dass biometrische Beweise von Tatorten nicht mehr mit den verschwundenen Daten abgeglichen werden können und so die Gewinnung möglicher Beweise für die Über­führung von Straftätern schlicht ausbleibt.Das Innenministerium ist in einer Stellungnahme aber bemüht zu betonen, dass keine Daten "über kriminelle oder gefährliche Personen" gelöscht wurden - Details, wie man zu dieser Einordnung kommt, nennt man aber nicht. Da das PNC auch am britischen Visa-System angeschlossen ist, wurde hier vorerst die Bear­beitung von Anträgen für zwei Tage ausgesetzt.Nick Thomas-Symonds, Mitglied der Oppositionspartei Labour, richtet sich nach Bekannt­werden der Panne mit einer klaren Forderung an Innenministerin Priti Patel. "Die Innenministerin muss die Verantwortung für dieses ernste Problem übernehmen. Sie muss - dringend - eine Erklärung darüber abgeben, was schiefgelaufen ist, welches Ausmaß das Problem hat und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Wir brauchen Antworten."