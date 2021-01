Qualcomm Snapdragon 480 macht auch günstige Smartphones 5G-fähig

Qualcomm ist etwas spät dran, wenn es darum geht, die Unterstützung für 5G-Mobilfunk auch in den untersten Preisklassen zu ermöglichen. Jetzt hat der Konzern erstmals eine neue 5G-Smartphone-Plattform vor­ge­stellt, die Teil der Snapragon 400-Serie für Einsteigergeräte ist.

Breite 5G-Unterstützung auch für mmWave-Netze

120-Hertz-Displays in Einsteiger-Smartphones möglich

Der neue Qualcomm Snapdragon 480 besitzt erstmals in der niedrigsten Klasse der so­ge­nann­ten Snapdragon Mobile Platforms ein direkt integriertes 5G-Modem. Der Chip kann da­mit interessanterweise nicht nur in den weit verbreiteten Sub-6-GHz-Netzen eingesetzt wer­den, son­dern ist auch in der Lage mmWave-Netze zu nutzen, die noch deutlich rarer ge­sät sind.Möglich macht dies das neue Qualcomm Snapdragon X51 Modem, das außerdem NSA- und SA-5G-Netze unterstützt, aber auch alle anderen aktuell verwendeten mobilen Netze zu­gäng­lich macht - also auch ältere Mobilfunkstandards voll unterstützt. Hinzu kommt direkt in­te­grier­te Unterstützung für WiFi 6, Bluetooth 5.x und Dual-GPS.Qualcomm spendiert dem neuen Einsteiger-Chip insgesamt acht Rechenkerne, von denen wohl zwei mit der ARM Cortex-A76-Architektur arbeiten und 2,0 Gigahertz maximale Taktrate für anspruchsvolle Aufgaben bieten. Hinzu kommen sechs stromsparende ARM Cortex-A55-Kerne, die mit bis zu 1,8 Gigahertz arbeiten. Insgesamt soll der Chip gegenüber dem di­rek­ten Vorgänger eine verdoppelte CPU-Leistung bieten.Bei der Grafikeinheit setzt Qualcomm hier auf die Adreno 619 mit vier Kernen, wobei die GPU unter anderem die Möglichkeit für Displays mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz mit­brin­gen soll. Mit der GPU und den drei integrierten Bildprozessoren soll der neue Snap­dra­gon 480 außerdem in der Lage sein, Kameras mit bis zu 64 Megapixeln zu unterstützen.4K-Videos werden allerdings nicht unterstützt. Immerhin bietet das neue SoC aber die Mög­lich­keit, 1080p-Videos mit 60 FPS aufzunehmen, während Slow-Motion-Videos in 720p mit 120 Bildern pro Sekunde möglich sein sollen.Erwähnenswert ist außerdem, dass dank Qual­comm Quick Charge 4+ schnelles Laden mit bis zu 28 Watt möglich wird und maximal UFS-2.2-Spei­cher verwendet werden kann. Da­mit kom­men er­neut einige Premium-Features in der un­ters­ten Preiskategorie an, so dass kom­men­de Ein­stei­ger-Smartphones mit über­ra­schend gu­ter Aus­stat­tung zu er­war­ten sind.Die Produktion des neuen Snapdragon 480 5G er­folgt im 8-Nanometer-Maßstab, vermutlich beim südkoreanischen Vertragsfertiger Sam­sung. Die ersten Smartphones mit dem neuen Chip sollen noch in diesem Monat präsentiert werden, wobei HMD Global (Nokia) und Oppo/OnePlus als erste Kandidaten gelten. Auch Mo­to­ro­la dürfte die neue Plattform in einigen Geräten einsetzen.