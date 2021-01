Minecraft Earth: Microsoft stellt ambitioniertes AR-Spiel Ende Juni ein

Microsofts mobiles Augmented-Reality-Game Minecraft Earth ist im Herbst 2019 gestartet und der Pokémon Go-Konkurrent hatte auch einiges an Potenzial. Doch bereits kurz nach dem Start kam das Quasi-Todesurteil für das Spiel, nämlich der Beginn der Pandemie.

Globale Situation ist schuld

Noch schnell ausprobieren

Microsoft hat den mobilen AR-Ableger von Minecraft im Mai 2019 enthüllt und etwa ein halbes Jahr später als Beta gestartet. Dabei versprach der erste Trailer zwar mehr als das eigentliche Spiel tatsächlich bot, dennoch fand Minecraft Earth seine Anhängerschaft. Doch dann kam die Pandemie und versetzte dem Spielprinzip einen massiven Dämpfer. Denn dieses sieht vor, dass man die echte Welt mit der virtuellen von Minecraft verbindet und dafür vor allem eines macht: das Haus verlassen.Das hat nun zur Folge, dass Mojang bekannt geben musste, dass man bei Minecraft Earth im Juni den Stecker ziehen muss: "Minecraft Earth wurde um freie Bewegung und gemein­schaft­li­ches Spielen herum entwickelt - zwei Dinge, die in der aktuellen globalen Situation fast unmöglich geworden sind", schreiben die Macher im Blogbeitrag , in dem das Aus bekannt gegeben wurde.Entwickler Mojang weiter: "Infolgedessen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ressourcen auf andere Bereiche umzuverteilen, die einen Mehrwert für die Minecraft-Community darstellen, und den Support für Minecraft Earth im Juni 2021 zu beenden."Das Ende kommt zwar nicht sofort und ab so­fort kann man auch den "finalen" Build des Spiels herunterladen, diese Version wurde aber be­reits angepasst bzw. beschnitten. So wurden Echt­geld-Transaktionen entfernt und alle bereits fer­ti­gen Inhalte freigegeben. Die Zeiten für Craf­ting und Schmelzen wurden stark reduziert, es wur­den auch weitere Maßnahmen durch­ge­führt, um Minecraft Earth noch einmal schnell ausprobieren und spielen zu können.Am 30. Juni wird man dann Minecraft Earth nicht länger herunterladen oder spielen können, am 1. Juli wird Microsoft dann beginnen, die Spieler-Daten zu löschen. Spieler mit ungenutzter Ingame-Währung (Rubys) bekommen als Ersatz Minecoins, die im Minecraft Marketplace für Skin- und Textur-Packs, Karten und Minispiele ausgegeben werden können.