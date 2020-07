Minecraft: Mod bringt funktionsfähige Windows 95-PCs in das Spiel

Ein neuer Minecraft-Mod macht es möglich, einen funk­tions­fäh­ig­en Com­pu­ter innerhalb des Spiels zusammenzubauen. Auf dem Rechner können dann das alte Microsoft-Betriebssystem Windows 95 und weitere Games wie zum Beispiel der Ego-Shooter-Titel Doom ausgeführt werden.

Installation von VirtualBox vorausgesetzt

Windows 95-App für Windows 10

Reddit/uDrunkMate

Das geht aus einem Post des Reddit-Nutzers "uDrunkMate" hervor. Ihm ist es offenbar gelungen, den Mod "VM Computers" in Minecraft einzubauen und innerhalb des Spiels ein virtuelles Windows 95-System, auf dem der Klassiker Doom ausgeführt wird, einzurichten. Der Mod selbst wurde von "DeltaTwoForce" entwickelt. Da Windows 95 tatsächlich emuliert wird, dürften auch viele weitere alte Anwendungen verwendet werden können.Der Download des neuen Minecraft-Mods "VM Computers" ist über diese Seite möglich. Um die Erweiterung zu installieren, muss die he­run­ter­ge­la­de­ne Datei nur noch in den Mod-Ord­ner des Spiels verschoben werden. Um das Add-On verwenden und einen PC simulieren zu können, wird die Installation von VirtualBox vo­raus­ge­setzt. Die Virtualisierungs-Software muss min­des­tens in der Version 6.1 auf dem Rechner des Nutzers installiert worden sein. Eventuell ist an­schlie­ßend noch ein Neustart erforderlich.Wie ein Computer innerhalb von Minecraft gebaut werden kann, wird in der Anleitung be­schrie­ben. Nachdem ein Tablet zum Bestellen des Systems zusammengebastelt wurde, muss der Spieler nur noch warten, bis sich ein Satellit über ihm befindet. Ein Datenträger-Ab­bild lässt sich importieren, indem das Minecraft-Verzeichnis geöffnet und die ISO-Datei in den Ordner "vmcomputers/isos/" gelegt wird. Zu beachten ist, dass gedrückte Tas­ten­kom­bi­na­tio­nen nicht vollständig von der virtuellen Maschine abgefangen werden können und bei­spiels­weise "Alt+F4" nicht nur ein virtuelles Fenster, sondern gleich das komplette Spiel schließt.