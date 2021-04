Sonos und Ikea entwickeln "unsichtbaren" Symfonisk-Lautsprecher

Ikea experimentiert gerne mit Hardware, die über das klassische Angebot der Schweden hinausgeht. Mal macht man es selbst, mal sucht man sich Partner. Im Fall der Symfonisk-Lautsprecher konnte man mit Sonos einen prominenten Partner gewinnen und diese Kooperation geht weiter.

Bild mit Sound

Ikea

Für die ersten beiden Ausgaben von Symfonisk gab es von der Fachwelt viel Lob. Denn die Lautsprecher, die gleichzeitig als Lampe sowie als kleines Regal fungieren, wurden einerseits als clever bewertet, andererseits wurde ihnen ein guter Sound bescheinigt. Letzteres ist nicht einfach, hat aber eine Erklärung, nämlich die Zusammenarbeit mit Audio-Spezialist Sonos.Und diese Zusammenarbeit wird demnächst weitergeführt bzw. ausgeweitet: Denn Ikea und Sonos haben auf Instagram eine Story veröffentlicht, die neue Symfonisk-Geräte anteasert. Diese Multimedia-Präsentation ist zwar weitgehend nichtssagend, der Name Symfonisk taucht aber explizit auf. Und wie The Verge berichtet, sind mehr oder weniger gleichzeitig bei der US-amerikanischen Kommunikations- und Elektronik-Zulassung-Behörde Federal Communications Commission (FCC) zwei Anträge entdeckt worden, die neue Ikea-Geräte beschreiben.Der erste Antrag hat eine aktualisierte Variante der Symfonisk-Lampe zum Inhalt, diese dürfte nicht viel anders sein als die erste Version, die im Wesentlichen ein Sonos Play:1-Lautsprecher in Lampenform war. Das günstige Regal hingegen wird wohl aufgegeben.Dennoch soll es auch weiterhin zwei Symfonisk-Geräte geben, nämlich einen Bild, in dem sich der Lautsprecher versteckt. Das Produkt hat den Codenamen Titan und The Verge schreibt, dass man ein frühes Bild davon gesehen habe. Die Technik-Seite kann aber nicht sagen, ob Bild und Lautsprecher fixiert sind oder ob das Motiv nach Wunsch geändert werden kann. Wann die neuen Produkte kommen und was sie kosten werden (die Lampe wird wohl wieder für 179 Euro zu haben sein), ist derzeit noch nicht bekannt.