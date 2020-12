Bis zu 18 Millionen Konsolen: Sony soll Produktion der PS5 erhöhen

Einem Bericht zufolge versucht Sony die Produktion der PlayStation 5 stetig zu erhöhen und rechnet im kommenden Jahr mit bis zu 18 Mil­lio­nen Konsolen, die vom Band laufen sollen. Der europäische Markt könnte jedoch zu kurz kommen und vernachlässigt werden.

Asien bevorzugt: Schaut Europa zukünftig in die Röhre?

Egal ob Xbox Series X , PlayStation 5 oder PS5 Digital Edition, die Next-Gen-Konsolen sind in Deutschland bundesweit ausverkauft. Wie das Branchenmagazin Digitimes berichtet, ver­sucht Sony die Produktionszahlen für das nächste Jahr zu erhöhen und zwischen 16,8 bis 18 Millionen Konsolen auszuliefern. Hauptverantwortlich dafür sind der taiwanische Auf­trags­fer­ti­ger TSMC und der US-amerikanische Chiphersteller AMD . Laut Prognosen konnte Sony in den ersten 1,5 Monaten nach Marktstart der PS5 über 3,7 Millionen Konsolen verkaufen, weshalb das angepeilte Produktionsvolumen für 2021 durchaus realistisch zu sein scheint.Zuletzt stand eine Anzahl von bis zu 10 Millionen PS5-Konsolen im Raum, die der japanische Hersteller bis März 2021 produzieren lassen könne. Offiziell bestätigt wurde diese Menge jedoch bisher nicht. Das im kommenden Jahr zur Verfügung stehende Kontingent der Play­Station 5 soll laut Digitimes jedoch vorrangig dem asiatischen Markt zugute kommen, der bislang scheinbar vernachlässigt wird. Aktuell konzentriert sich Sony bevorzugt auf den Han­del in den USA und Europa, so der Bericht. Experten gehen weiterhin davon aus, dass sich der Engpass hierzulande bis in das Frühjahr 2021 hinziehen wird.Wer derzeit nach einer PlayStation 5 Ausschau hält, muss das Glück auf seiner Seite haben. Zwar erhalten Online-Händler wie Amazon, Me­dia Markt und Saturn stetig kleinere Nach­lie­fe­run­gen, diese sind allerdings innerhalb kür­zes­ter Zeit ebenso ausverkauft. Will man zum neuen Jahr zufällig den DSL-Anbieter wechseln, wäre 1&1 eine gute Anlaufstelle . Hier kann man die PS5 zum DSL-Vertrag zubuchen und erhält sie wenige Tage vor der Schaltung des neuen Internetanschlusses. Bezahlt wird die Konsole in 24 monatlichen Raten a 14,99 Euro.