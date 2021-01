Preisfeuerwerk: 1&1-Sparaktion für iPhone 12 mini plus Apple Watch

1&1 bietet für kurze Zeit ein günstiges Kombi-Paket für Apple-Fans . Dabei bekommt man zur All-Net-Flat ein iPhone 12 mini und eine Apple Watch SE oder Series 6 dazu. Je nachdem, welchen Tarif man wählt, lässt sich dabei richtig viel sparen.

Effektivpreis

1&1 All-Net-Flats mit iPhone 12 mini

LTE 1 GB mit 21,6 Mbit/s 14,99 Euro für sechs Monate, dann 49,99 Euro

LTE S mit 5 GB mit 50 Mbit/s 19,99 Euro für sechs Monate, dann 52,99 Euro

LTE M mit 10 GB mit 225 Mbit/s 24,99 Euro für sechs Monate, dann 54,99 Euro

LTE L mit 20 GB mit 225 Mbit/s 26,99 Euro für sechs Monate, dann 56,99 Euro

5G XL mit 40 GB mit 225 Mbit/s 29,99 Euro für sechs Monate, dann 59,99 Euro

1&1 All-Net-Flats mit iPhone 12 mini und Apple Watch SE

LTE 1 GB mit 21,6 Mbit/s 28,99 Euro für sechs Monate, dann 63,99 Euro

LTE S mit 5 GB mit 50 Mbit/s 33,99 Euro für sechs Monate, dann 66,99 Euro

LTE M mit 10 GB mit 225 Mbit/s 39,99 Euro für sechs Monate, dann 68,99 Euro

LTE L mit 20 GB mit 225 Mbit/s 40,99 Euro für sechs Monate, dann 70,99 Euro

5G XL mit 40 GB mit 225 Mbit/s 43,99 Euro für sechs Monate, dann 73,99 Euro

1&1 All-Net-Flats mit iPhone 12 mini mit Apple Watch Series 6

LTE 1 GB mit 21,6 Mbit/s 35,99 Euro für sechs Monate, dann 70,99 Euro

LTE S mit 5 GB mit 50 Mbit/s 40,99 Euro für sechs Monate, dann 73,99 Euro

LTE M mit 10 GB mit 225 Mbit/s 45,99 Euro für sechs Monate, dann 75,99 Euro

LTE L mit 20 GB mit 225 Mbit/s 47,99 Euro für sechs Monate, dann 77,99 Euro

5G XL mit 40 GB mit 225 Mbit/s 50,99 Euro für sechs Monate, dann 80,99 Euro

Jetzt auch mit zusätzlicher Apple Watch

1&1 Drillisch / United Internet

Je nachdem, wie ihr die Tarife kombiniert, lässt sich ein echtes Schnäppchen machen. Zum Beispiel bei der 1&1 All-Net-Flat M . Enthalten sind dabei 10 GB Daten, SMS- und Telefonflat in alle deutschen Netze und 250 GB Cloud-Speicher. Wählt man ein iPhone 12 mini mit 64 GB Speicher und eine Apple Watch Series 6 in 44 mm-Ausführung, zahlt man die ersten sechs Monate den reduzierten Preis von 46,99 Euro. Anschließend steigt der Preis auf 76,99 Euro. Der einmalig zu zahlende Bereitstellungspreis liegt bei 39,90 Euro, weitere Zuzahlung ist nicht fällig.Der Gesamtpreis über 24 Monate beläuft sich somit auf 1.707,66 Euro. Die Hardware hat einen Gesamtwert von 1.398 Euro. Man zahlt somit effektiv für die ersten zwei Jahre 12,90 Euro für seinen Mobilfunktarif monatlich.Wichtig: In diesem Angebot ist für die Apple Watch allerdings noch kein eigener Mobilfunkvertrag beziehungsweise eine Multi-SIM enthalten. Man kann sie aber dazu buchen. Ab der 1&1 All-Net-Flat L ist eine Multi-Card bereits in Ihrem Tarif inklusive. Alternativ gibt es die Karten auch für 4,99 Euro monatlich. Alle Tarife enthalten eine Telefon-Flat und alle deutsche Netze, die Flats für das EU-Ausland und die 1&1-Servicecard. Ab dem Tarif LTE S ist auch eine SMS-Flat dabei. Für die Apple Watch zahlt man 22 Euro monatlich für das SE-Modell extra, für die Series 6 dann 29 Euro extra:Das größte Sparpotenzial bietet die Kombination mit iPhone 12 mini und Apple Watch Series 6 mit dem 5G-fähigen Tarif . Dabei nutzt ihr nicht nur bei Verfügbarkeit das neue 5G-Netz, sondern zahlt effektiv nur 16,90 Euro für das 40 GB Daten-Paket. Der Gesamtpreis beläuft sich innerhalb von zwei Jahren auf 1.803,66 Euro.Bei jedem neuen iPhone ist ein Jahr gratis AppleTV+ Streaming mit dabei. 1&1 packt euch im Übrigen noch immer bei der Bestellung des Tarifs L oder XL eine kostenlose UV-Box mit ein, mit der ihr eure Geräte regelmäßig desinfizieren könnt.