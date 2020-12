1&1 startet neuen Gratis-Wi-Fi 6-Router zu allen DSL-Tarifen

1&1 bietet ab sofort bei jedem DSL-Neuvertrag einen kostenlosen Home­Server+ mit Wi-Fi 6-Unterstützung an. Mit dem Wi-Fi 6-Standard ver­bes­sert sich laut 1&1 nun die Geschwindigkeit und Stabilität der Daten­über­tragung um rund 40 Prozent.

DSL 16 für 9,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 29,99 Euro

DSL 50 für 14,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 34,99 Euro

DSL 100 für 19,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 39,99 Euro

DSL 250 für 24,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 44,99 Euro

DSL 1.000 für 39,99 Euro die ersten 10 Monate, dann 69,99 Euro

Verfügbarkeitscheck

Jetzt mit gratis HomeServer+ und Cloudspeicher

1&1 Drillisch / United Internet

Bisher musste man für einen HomeServer+ Miete bezahlen, nun fällt das weg. Wie 1&1 mitteilt, gibt es den HomeServer+ jetzt kostenlos. Ob das ein zeitlich begrenztes Angebot ist, ist aktuell nicht ganz klar, denn der Anbieter spricht von einer neuen Aktion "zur Markteinführung". Man sollte das Angebot also vielleicht besser schnell nutzen.Mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 wird im Vergleich zu Wi-Fi 5 eine fast dreimal höhere und zudem auch deutlich stabilere Datenübertragung innerhalb der eigenen vier Wände ermöglicht. Zusätzlich zu dem kostenlosen 1&1 HomeServer+ startet wieder kostenfreier Speicherplatz in der Cloud mit einem Datenvolumen von 1 Terabyte (TB). Sowohl der kostenlose HomeServer als auch der Gratis-Cloudspeicher stehen in jedem der fünf Tarife zur Verfügung.Alle Tarife enthalten eine Telefonflatrate und mindestens eine SIM-Karte für Mobilfunk. Zudem ist die ServiceCard inklusive. Die Laufzeit beträgt mindestens 24 Monate.Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten aktuell an einem Wohnort buchbar sind. Wer eine schnellere Leitung wünscht, bekommt derzeit zum Beispiel auch Glasfaser mit 1.000 MBit/s. Dabei zahlt man in den ersten zehn Monaten 39,99 Euro und anschließend 69,99 Euro. Die Übersicht zu allen Tarifen findet man bei 1&1 / DSL . Ab DSL 50 steht als Option auch das 1&1 HD-TV-Angebot zur Verfügung.