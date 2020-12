Neue Aktion: Bei 1&1 DSL 100 wieder über die Laufzeit 200 Euro sparen

1&1 hat einen Angebotstarif neu aufgelegt. Neukunden sparen jetzt rund 200 Euro im Vergleich zum vorherigen Tarifangebot, wenn sie sich für DSL 100 entscheiden. Der Einstiegspreis liegt bei unter 40 Euro, die ersten zehn Monate sind kostenlos.

1&1 bietet jetzt beim neuen "Weihnachts-Angebot" wieder den DSL 100-Tarif mit einem Preisvorteil von rund 200 an. Schon im Oktober gab es diese Aktion mit folgenden Konditionen: Als Neukunde zahlt man bei Auswahl des DSL 100 in den ersten zehn Monaten 0 Euro. Anschließend wird der reguläre Preis von 39,99 Euro monatlich berechnet. Der Grundpreis von 39,99 Euro bleibt auch nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten be­ste­hen. Zum Aktionstarif gehört eine DSL- und Telefon-Festnetz-Flat, wobei die Internetflat bis zu 100 MBit/s Download-Geschwindigkeit und bis zu 40 MBit/s im Upload bietet. Wer ins Mobilfunknetz telefonieren möchte, zahlt 19,9 Cent pro Minute.Kunden kön­nen bis zu 5 Rufnummern erhalten und bekommen eine Handy-Flat mit bis zu drei SIM-Karten dazu. Die Ersparnis über die gesamte Mindestvertragslaufzeit beträgt mit der neuen Aktion rund 200 Euro.In allen Verträgen hat 1&1 nun zudem die sogenannte Service Card mit dabei. Damit gewährt der Anbieter eine Reihe von "Versprechen", wie der Funktionsgarantie, dem WLAN-Versprechen und für Kunden-Anfragen eine Priority-Hotline. Optional kann man sich das 1&1 HD-TV-Angebot ab 4,99 Euro monatlich buchen. Ein Modem gibt es kostenlos, alternativ kann man sich auch zum Beispiel den 1&1 Home-Server ab 2,99 Euro monatlich dazu auswählen.Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten aktuell an einem Wohnort buchbar sind.