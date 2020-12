Kreditkarten: Das neue Jahr bringt verschärfte Sicherheits-Regeln

Wenn neue Jahre beginnen, treten stets auch zahlreiche neue Regularien in Kraft. Das sollte auch bei Kreditkartenzahlungen im Internet der Fall sein. Die neuen Regeln kommen nun zwar etwas verzögert, aber sie kommen.

Verschiedene Methoden

Die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz von Kreditkarten im E-Commerce werden nicht mehr als ausreichend eingeschätzt. Für das Jahr 2021 werden die Anforderungen daher erhöht. Allerdings hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die Termine für die Umsetzung noch einmal etwas nach hinten geschoben und ein Stufenmodell ein­ge­führt. Laut diesem gelten die neuen Sicherheitsanforderungen ab Mitte Januar nur für Trans­ak­tio­nen ab 250 Euro, bis Mitte März sollen sie aber für alle Zahlungen verpflichtend sein.Im Kern sieht das so aus, dass dann alle Transaktionen mit einer Zwei-Wege-Au­then­ti­fi­zie­rung abgesichert werden müssen. Die bisher genutzten Sicherheitsmerkmale der Kre­dit­kar­te rei­chen nicht mehr aus. Denn diese stehen auf den Karten selbst und können so ver­gleichs­wei­se ein­fach ausspioniert werden. Hier reicht im Grunde ein Moment, an dem der Nutzer sei­ne Kar­te beim Be­zah­len kurz aus der Hand gibt.Die gesetzlichen Vorgaben legen allerdings nicht fest, wie die Zwei-Wege-Authentifizierung ge­nau umgesetzt wird - hier können die Ban­ken, von denen die Kreditkarten aus­ge­ge­ben wur­den, unter verschiedenen Optionen wählen. Mög­lich ist ein zusätzliches Passwort oder eine PIN, es wäre aber auch möglich, einen Barcode auf der Karte mit einer Smartphone-App zu scan­nen und sich so zu authentifizieren.Allerdings sollen auch zukünftig nicht bei jeder kleinen Transaktion aufwendige Au­then­ti­fi­zie­rungs-Verfahren nötig werden. Kleinere Beträge können beispielsweise auch direkt angewiesen werden, wenn die Sicherheits-Abfragen in re­gel­mä­ßi­gen Abständen erfolgen. Zugrunde liegt der Änderung eine Änderung der zu­ge­hö­ri­gen EU-Richt­linie, die schon seit einiger Zeit in Kraft ist und beispielsweise auch dafür sorgte, dass bestimmte TAN-Verfahren beim Online-Banking abgeschafft werden mussten.