LG Tone Free HBS-FN7: Neue Kopfhörer mit Meridian-Sound vorgestellt

Der südkoreanische Elektronik-Hersteller LG hat mit den Tone HBS-FN7 neue Wireless-Ohrhörer auf den Markt gebracht. Die Kopfhörer sind mit Meridian-Technologie und einem selbstreinigenden Case ausgestattet. Zum Preis gibt es derzeit allerdings noch keine Informationen.

Case mit Akku und Reinigungs-Funktion

Wie aus der Ankündigung im LG Newsroom hervorgeht, handelt es sich bei den Tone HBS-FN7 um True-Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Hierfür wurden drei Mikrofone verbaut. Die Ohrhörer werden über Bluetooth 5.1 mit dem Smartphone ver­bun­den. Um eine bessere Klangqualität zu erreichen, werden Technologien und verschiedene Sound-Modi von Meridian unterstützt. Die Modi lassen sich über die Tone Free-App steuern.Die Akkukapazität von 55 mAh pro Ohrhörer dürfte für eine Laufzeit von bis zu fünf Stunden (mit ANC) bzw. bis zu sieben Stunden (ohne ANC) reichen. Im Case ist ein 390 mAh großer Akku integriert, sodass die LG Tone Free HBS-FN7 beim Transport automatisch aufgeladen werden. Die Schutzhülle verfügt außerdem über UV-Licht, das die meisten Bakterien auf den Kopfhörern abtöten soll. Gegen Ver­schmut­zun­gen hilft die Technologie allerdings nicht. Die LG Tone Free HBS-FN7 sind in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante verfügbar.Während die drahtlosen Ohrhörer schon jetzt in Südkorea erworben werden können, sollen die LG Tone Free HBS-FN7 in den nächsten Wochen auch in weiteren Regionen wie Nord­ame­ri­ka, Europa und Asien zur Verfügung stehen. Ein genaues Datum steht bisher aber noch nicht fest. Außerdem ist noch nicht bekannt, mit welchem Preis die Kopfhörer zu Buche schlagen werden. Womöglich werden derartige Details in den nächsten Tagen nachgeliefert.