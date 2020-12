iOS 12.5: Sicherheitsupdate für ältere iPhones und iPads erschienen

Neben dem neuen iOS 14.3-Update hat Apple mit Version iOS 12.5 noch eine Aktualisierung für ältere Geräte veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein Sicherheitsupdate, das zudem noch Optimierungen für Corona-Tracing-Apps mit bringt.

Dazu heißt es:

In den Release Notes für das Update heißt ansonsten es nur:

iOS 12.5 enthält wichtige Sicherheitsupdates und wird allen Benutzern empfohlen.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du unter: https://support.apple.com/de-de/HT201222

So bekommt ihr das Update:

Das Update wird daher allen Nutzern empfohlen. Apple versorgt damit ältere iPhones die iOS 14 nicht mehr unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel das iPhone 5s und die iPhone 6-Familie. Apple gibt solche Updates für ältere Geräte dabei nur von Zeit zu Zeit raus - und Neuerungen oder Änderungen abseits von Behebungen von sicherheitsrelevanten Schwach­stellen gab es im Grunde bisher nicht. Das ist nun durch das Corona-Tracking anders. Laut Apple bringt iOS 12.5 nun die Option des Token-Austauschs für ältere Geräte."Mit OS 12.5 können Sie sich für das COVID-19-Benachrichtigungssystem für Ihr iPhone entscheiden. Die Verfügbarkeit des Systems hängt von der Unterstützung durch Ihre örtliche Gesundheitsbehörde ab. Weitere Informationen finden Sie unter covid19.apple.com/­contacttracing Die Liste mit den Sicherheits-Hinweisen ist nicht auf dem neuesten Stand, sodass es derzeit noch offen ist, welche sicherheitsrelevanten Fehler Apple behoben hat. Die Aktualisierung ist für folgende Geräte verfügbar: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus , iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 , and iPod touch 6. Generation.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. Am besten vorab über den Finder oder über die iCloud noch ein Backup machen.