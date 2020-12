Apple schraubt die iPhone-Produktion wieder drastisch nach oben

Dem Smartphone-Markt wird eine gewisse Sättigung attestiert, auch Apple hatte in vergangenen Jahren die Produktionszahlen seiner iPhones wiederholt korrigiert. Jetzt zeichnet sich zumindest für das Unternehmen aus Cupertino ein deutlicher Aufwärtstrend ab.

iPhones verkaufen sich wie geschnitten Brot

230 Millionen iPhones in einem Jahr

Die Bedeutung, die das iPhone für Apple hat, lässt sich an einer Zahl sehr leicht ablesen: Im dritten Quartal des Finanzjahres 2020 waren die Verkäufe für Smartphones mit Apfel-Logo für 44,3 Prozent des Umsatzes des Unternehmens verantwortlich, so Statista - zu Spitzenzeiten lag dieser Anteil sogar bei fast 70 Prozent. In den vergangenen Jahren hatte Apple die Erwartung an Verkaufszahlen aber nicht immer erfüllen können und für Unruhe im Markt gesorgt. Die Reaktion: Eine Senkung der Produktionszahlen in 2018. Jetzt zeichnet sich ab, dass Apple nach Durchschreiten dieser Talsohlen wieder deutliche Steigerungen bei den Verkäufen anvisiert.Wie Reuters berichtet, will Apple alleine in der ersten Jahreshälfte 2021 rund 96 Millionen iPhones produzieren lassen - das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um satte 30 Prozent. Neben der neuen iPhone-12-Familie soll dabei auch die Produktion des iPhone 11 und SE deutlich angezogen werden. "Ein Mangel an wichtigen Bauteilen könnte das Ziel aber gefährden", so der Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.Für das gesamte Jahr 2021 hat Apple nach aktueller Planung demnach ähnlich ehrgeizige Ziele. Wie Apple seinen Zulieferern laut Reuters mitteilt, sieht man insgesamt die Produktion von rund 230 Millionen iPhones vor. Damit würde der Konzern an alte Spitzenwerte anknüpfen. Allerdings sind all diese Zahlen für Apple aktuell noch Zielsetzungen, die jederzeit wieder angepasst werden können. Bleibt also abzuwarten, wie die Nachfrage sich im nächsten Jahr entwickelt.