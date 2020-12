Samsung: Galaxy S21-Reihe angeblich ab 14. Januar 2021 erhältlich

Wie von mehreren Seiten zu hören ist, wird die Galaxy S21-Reihe , Sam­sungs neues Flaggschiff im Smartphone-Bereich, weltweit ab 14. Januar 2021 erhältlich sein. Verantwortlich für den ursprünglichen Leak ist ein indischer Samsung Store

Farbvariationen der S21-Reihe enthüllt

Wie die Seiten Android Authority und SamMobile berichten, ist überraschenderweise das offizielle Launch-Datum der neuen Samsung Galaxy S21-Serie durchgesickert. Mitarbeiter des Bengalaru Opera House Samsung-Outlets, ursprünglich verantwortlich für den Leak, ga­ben den 14. Januar des kommenden Jahres als weltweites Launch-Datum an. Samsung In­dia bestätigte dies mittlerweile offiziell.Den Berichten zufolge nehmen Samsung Experience Stores in Indien bereits erste Vor­be­stel­lun­gen der Galaxy S21-Produkte entgegen. Am 29. Januar, also rund zwei Wochen nach dem globalen Start, sollen das Galaxy S21, das S21 Plus und das S21 Ultra auch in In­di­en er­hält­lich sein.Zusätzlich zu den Informationen rund um den Launch, gaben die indischen Samsung-Ver­ant­wort­lich­en auch erste Details zu den neuen Pro­duk­ten preis: Während das Samsung Galaxy S21 in den Farben Grau, Pink, Lila und Weiß er­hält­lich sein wird, umfassen die Variationen des Galaxy S21 Plus die Farben Pink, Lila, Silber und Schwarz. Das High-End-Gerät Galaxy S21 Ultra wird da­ge­gen vorerst nur in Schwarz und Weiß erscheinen.Als leistungsstärkstes Modell der Serie, wird das S21 Ultra mit einer 108-Megapixel Haupt­ka­me­ra, Laser-Autofokus und zwei 10-Megapixel-Sensoren ausgestattet sein. Das S21 Ultra soll damit bis zu 10-fachen optischen Zoom bieten.