Microsoft: xCloud-Beta ab Frühling für iOS und PC verfügbar

Microsofts Cloud-Gaming-Service xCloud wird ab dem Frühjahr 2021 auch auf Geräten mit Apples iOS-Betriebssystem und Windows PCs ver­füg­bar sein. Wer das Angebot nutzen will, muss zusätzlich ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement besitzen.

Auf Android-Geräten bereits verfügbar

Bereits im Oktober wurde berichtet, dass Microsoft früh im neuen Jahr plant, die Reichweite der Xbox auf iOS-Mobilgeräte auszuweiten. Wie das US-Unternehmen am heutigen Mittwoch in einem Blog-Post bekannt gab, wird im kommenden Jahr dank des hauseigenen Cloud-Ga­ming-Dienstes xCloud das Spiele-Streaming von xBox-Titeln auf iPhones, iPads und auch Win­dows PCs möglich sein."Indem wir das Cloud-basierte Gaming in den Xbox Game Pass Ultimate - auf PCs über die Xbox App und den Browser und auf iOS-Geräten über den mobilen Webbrowser verfügbar - integrieren, wollen wir im Frühling 2021 den nächsten Schritt machen, um weltweit mehr Spie­ler zu erreichen", sagt Microsofts Xbox Marketing-Chef Jerret West. "Indem mehr als ei­ne Milliarde zusätzliche Geräte die Möglichkeit bieten, sich im Xbox-Ökosystem zu be­we­gen, hoffen wir auf ein erstklassiges Benutzererlebnis für alle Arten von Spielern."Bereits seit Mitte September können Android-Nutzer über die xCloud mehr als 170 Xbox-Titel auf ihren Smartphones spielen. Benötigt wird dafür nur eine stabile Internetverbindung und ein Xbox Game Pass Ultimate-Abo. Dieser Ser­vice ermöglichte es auch PC-Nutzern, auf ent­hal­te­ne Spiele zuzugreifen. Das Spiele-Stream­ing speziell war bis jetzt allerdings noch kei­ne Option für den PC.Mit diesem Schritt nähert sich Microsoft weiter dem ausgegebenen Ziel, dass Spiele gleichermaßen funktionieren sollen, egal ob der Bild­schirm des Nutzers nun an eine Xbox-Konsole bzw. einen PC angeschlossen, oder in ein Smart­phone integriert ist.