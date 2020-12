Tesla Model S- und X-Produktion stoppt: Design-Update erwartet

Über die Weihnachtsfeiertage bleiben die Produktionslinie für das Model S und das Model X bei Tesla in diesem Jahr deutlich länger geschlossen als gewöhnlich. Medienberichten zufolge gibt es mehrere mögliche Gründe für diesen verlängerten Stopp.

18 Tage Produktionsstopp

Siehe auch:

Tesla

Einer der genannten Gründe - und das scheint auch wirklich der plausibelste Grund für den verkündeten Produktionsstopp bei Tesla in Fremont - ist, dass Tesla für seine beiden Highend-Fahrzeuge ein Update plant. So heißt es unter anderem bei Electrek , dass ein Design-Refresh geplant sei. Zuvor machte eine interne E-Mail die Runde in der verkündet wurde, dass Tesla in Fremont die Produktion von Model S und Model X ab dem 24. Dezember bis zum 11. Januar aussetzen werde.Tesla-CEO Elon Musk hat in der E-Mail die Belegschaft darüber informiert, dass die Fertigung pausiert wird. Insgesamt sollen die Produktionslinien der beiden Elektroautos im Stammwerk in Fremont für 18 Tage stillstehen. Den Mitarbeitern, die normalerweise an den Fertigungslinien arbeiteten, wurde mitgeteilt, dass sie für die erzwungene Freistellung eine volle Woche Lohn erhielten. Darüber hinaus wurden sie angehalten, sich zu melden, um für die weitere Pausenzeit in anderen Bereichen des Unternehmens zu arbeiten.Der Nachrichtensender CNBC mutmaßte darüber hinaus, dass die Stilllegung der S- und X-Fertigungslinien darauf hindeutet, dass sich die an sich hohe Nachfrage bei Tesla nicht auf diese älteren Modelle erstreckt und Tesla daher stoppiert. Ende September hatte Tesla einen Geschäftsbericht veröffentlicht aus dem hervorgeht, dass nur noch etwa elf Prozent seiner Fahrzeugauslieferungen Model S und X betrafen und der Rest Model 3 und Model Y-Verkäufe waren. Das Unternehmen hat auf eine Nachfrage von CNBC diesbezüglich nicht reagiert.