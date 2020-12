Web Services: Amazon stellt nun Mac-Systeme in der Cloud bereit

Amazon hat seine Web Services erweitert, sodass die Kunden jetzt auch Apple-Systeme verwenden können. Ab sofort stehen den Entwicklern in der Elastic Computing Cloud (EC2) Instanzen von MacOS zur Verfügung. Hiermit können Programme und Dienste im Vorfeld getestet werden.

Mac Mini-Systeme an drei Standorten

Entwicklung für verschiedene Apple-Plattformen möglich

Apple

Das hat der Online-Versandhändler auf der offiziellen Seite der Amazon Web Services be­kannt­ge­ge­ben. Mit der EC2 können Entwickler auf skalierbare Rechenkapazitäten in der Cloud zurückgreifen. Dabei stehen verschiedene Betriebssysteme und Umgebungen bereit. Bis vor kurzem gab es aber noch keine Option, mit der Mac-Instanzen genutzt werden konn­ten. Das hat sich jetzt geändert, sodass Mac-Entwickler nicht mehr ausgeschlossen werden.Die Mac-Instanzen werden auf Mac Minis, die über 3,2 Gigahertz schnelle Intel-Prozessoren verfügen, ausgeführt. Außerdem stehen 32 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Ab dem kommenden Jahr sollen auch Mac-Rechner mit eingebautem M1-Chip genutzt werden können. Die Hardware für die Systeme wurde an drei ver­schie­de­nen Standorten platziert. Neben einem Rechenzentrum in den USA wurden auch Re­chen­zen­tren in Irland und in Singapur mit den Mac-Systemen ausgestattet.Es ist möglich, die Mac-Instanzen in der EC2 für verschiedene Zwecke zu verwenden. Von dem Service dürften vor allem Entwickler, die über keinen eigenen Mac verfügen, profitieren. Mit Hilfe von Xcode können Anwendungen für MacOS, iOS, iPadOS, TvOS und WatchOS ent­wick­elt und getestet werden. Zudem lassen sich unterschiedliche AWS-Funktionen, wozu un­ter anderem auch die Virtual Private Cloud und der Elastic Load Balancer gehören, nutzen.