Xbox Game Pass: Viel Neues im Dezember, darunter Doom Eternal für PC

Der Xbox Game Pass ist mittlerweile eines der wichtigsten und vielleicht sogar das wichtigste Standbein der Gaming-Aktivitäten des Redmonder Konzerns. Und das spiegelt sich an den Games wider, die dort regelmäßig landen. Der Dezember ist für Abonnenten ein besonders guter Monat.

Doom Eternal endlich für den PC

Control (Android & Konsole)

Doom Eternal (PC)

Haven (Konsole & PC)

Rage 2 (Android)

Slime Rancher (Android & Konsole) ID@Xbox

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)

Yes, Your Grace (Android, Konsole & PC)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition (Konsole & PC)

Call of the Sea (Android, Konsole & PC)

Unto The End (Konsole & PC)

Assetto Corsa (Android & Konsole)

Gang Beasts (Android & Konsole)

GreedFall (Android, Konsole & PC)

Superhot: Mind Control Delete (Android & Konsole)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, Konsole & PC)

Man muss wohl nicht mehr wirklich erklären, dass der Xbox Game Pass tatsächlich am besten als Netflix für Spiele bezeichnet werden kann, dennoch ist und bleibt dieser Vergleich passend. Denn es fallen zwar auch immer wieder Titel aus dem Angebot, es kommen aber auch ständig neue Games hinzu.Und der Dezember erweist sich hier als besonders starker Monat, denn Abonnenten können sich (vorerst) auf gleich 17 neue Spiele freuen. Dabei gibt es wie üblich einige kleinere (Indie-)Titel, die man dank des Spiele-Passes von Microsoft ausprobieren und entsprechend entdecken kann, aber auch ganz große Gaming-Blockbuster.Auf PC-Spieler wartet ab morgen vor allem Doom Eternal, die höllische Fortsetzung der Neuauflage des id Software-Shooters ist schon seit einigen Wochen für den Xbox Game Pass auf der Microsoft-Konsole verfügbar, am 3. Dezember kommt das Spiel aber auf seine "Heim-Plattform", den PC.Wer keine Microsoft-Konsole besitzt, der hat aber auch einigen Grund, etwas neidisch in Richtung Xbox One, Xbox Series S oder Xbox Series X zu blicken. Denn Konsolen-Spieler (sowie Android-Gamer) bekommen - ebenfalls ab morgen - Control. Im Spiel des finnischen Studios Remedy Entertainment geht es darum, eine geheime Bundesbehörde aus den Fesseln einer mysteriösen und paranormalen Macht zu befreien.Rollenspieler können sich auf "Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition" freuen, dieses steuert Square Enix am 4. Dezember zum Game Pass (Konsole und PC) bei. Rennspiel-Freunde steigen am 10. Dezember ins Cockpit von Assetto Corsa (Android und Konsole). Die komplette Liste an Neustarts ist im Anschluss zu finden: