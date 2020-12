Xbox Insider Hub: Microsoft hat ein neues App-Bundle veröffentlicht

Microsoft hat den Xbox Insider Hub überarbeitet und ein kombiniertes App-Bundle veröffentlicht. Zu den Verbesserungen zählen Änderungen am Design sowie die Umstrukturierung der Benutzeroberfläche. Das neue Bundle besteht aus dem Insider Hub und der "Report a Problem"-App.

Das Update soll die Bedienung der Anwendung deutlich vereinfachen. Wie Microsoft in einem Blog-Eintrag schreibt, gibt es ab sofort kein horizontales Scrollen mehr. Spieletests und System-Aktualisierungen sind nun im Vorschau-Bereich zu finden. Aufgaben und Umfragen wurden im Aktivitäten-Abschnitt untergebracht. Mit wöchentlichen Befragungen haben die Nutzer die Option, Feedback einzureichen, ohne an anderen Previews teilzunehmen.Neben dem Xbox Insider Hub haben die Red­mon­der auch die Xbox-App "Report a Problem" aktualisiert. Die Software wurde entwickelt, damit Xbox-Nutzer gefundene Pro­ble­me melden können. Der zuletzt gespielte Titel wird jetzt ganz oben im entsprechenden Auswahl-Menü angezeigt, um eine schnellere Auswahl zu er­mög­li­chen. Außerdem wurde die Performance ver­bes­sert. Microsoft hat die Xbox Insider-App und die "Report a Problem"-App in einem Paket zusammengefasst. Das Bundle wurde unter dem Namen Xbox Insider Bundle veröffentlicht.Die kombinierte Anwendung kann aus dem offiziellen Microsoft Store heruntergeladen wer­den. Das Bundle steht sowohl für die Xbox Series X und S sowie die Xbox One zur Ver­fü­gung. Im Gegensatz zur "Report a Problem"-App kann der Xbox Insider Hub auch auf Desk­top-PCs ausgeführt werden. Hierfür muss das Programm allerdings separat he­run­ter­ge­la­den werden. Die entsprechende App lässt sich auf dieser Seite finden.