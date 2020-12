Qualcomm Snapdragon 888 im Anmarsch: Aberglaube, 5nm und 5G

Qualcomm eröffnet heute sein Snapdragon Summit und stellt zu diesem Anlass auch seine neue High-End-Plattform für die Top-Smartphones des nächsten Jahres vor. Bei der Namensgebung spielt offensichtlich Aber­glaube eine große Rolle - der neue Chip heißt Snapdragon 888.

Snapdragon X60 5G-Modem gehört dazu

Das Snapdragon Summit startet um 16 Uhr deutscher Zeit und wird in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie natürlich nicht in Form einer Veranstaltung im "Real Life" abgehalten, sondern nur als Online-Event. Normalerweise lädt Qualcomm Anfang Dezember immer massenweise Medienvertreter und Partner nach Hawaii ein.Der neue Qualcomm-SoC wurde bisher unter dem Codenamen "Lahaina" entwickelt und trägt die interne Modellnummer SM8350. Wer nun dachte, dass Qualcomm den Chip dem bisher üblichen Namensschema entsprechend Snapdragon 875 nennen würde, liegt allerdings falsch. Allem Anschein will man stattdessen vom Qualcomm Snapdragon 888 5G sprechen.Bei der Namensgebung spielt wohl auch Aberglaube eine Rolle, schließlich ist die "8" die wohl beliebteste Zahl der Chinesen. Sie sieht aus wie das Symbol für Unendlichkeit und das sorgt dafür, dass sie in China gern als Glückssymbol verwendet wird. Da China und die dort aktiven Partner für Qualcomm mittlerweile extrem wichtig geworden sind, nennt man den neuen SoC deshalb einfach Snapdragon 888.Zur Ausstattung und den Fähigkeiten liegen bisher nur wenige Informationen vor. Die Fertigung erfolgt wohl bei Samsung im 5-Nanometer-Maßstab, womit sich Qualcomm vorläufig von TSMC als Partner für die Produktion seines Top-Chips trennt und auf den koreanischen Konkurrenten setzt. Samsung dürfte letztlich mit der Galaxy S21-Serie auch einer der Hauptabnehmer sein.Der neue Prozessor wird grundsätzlich wohl wieder in Verbindung mit einem externen 5G-Modem vertrieben, bei dem es sich um das neue Snapdragon X60 handelt, das bereits vor einigen Monaten erstmals vorgestellt wurde. Durch die Schrumpfung der Strukturbreite wird der Snapdragon 888 wohl auch die üblichen Verbesserungen in Sachen Energieeffizienz und Performance mit sich bringen.Offen ist noch, welche Architekturen verwendet werden soll. Vermutlich kommt jedoch einer der neuen ARM Cortex X1-Cores zum Einsatz, der durch Anpassungen und Optimierungen deutlich mehr Leistung liefert als die schnellsten Rechenkerne des Vorgänger-Chips.