Qualcomm Snapdragon 750G: 5G tröpfelt in Mittelklasse-Smartphones

Qualcomm will den Preis von 5G-fähigen Smartphones weiter drücken, schließlich sollen mehr Kunden die neue Mobilfunktechnik nutzen können, sofern sie denn verfügbar ist. Mit dem Snapdragon 750G hat man jetzt einen neuen 5G-fähigen Prozessor vorgestellt, der dies ermöglichen soll.

5G-Modem direkt integriert

Qualcomm

Der Snapdragon 750G ist ein im 8-Nanometer-Maßstab gefertigtes Octacore-SoC, der über zwei High-End-Cores vom Typ ARM Cortex-A77 verfügt, die maximal 2,2 Gigahertz erreichen. Hinzu kommen sechs ARM Cortex-A55-Kerne, die mit maximal 1,8 Gigahertz arbeiten können. Qualcomm nennt diese Kombination Kryo 570. Hinzu kommt eine Adreno 619 GPU, die für die Spielenutzung optimiert worden sein soll.In Sachen Performance verspricht der Hersteller ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Snapdragon 730G, der sozusagen der Vorgänger des Snapdragon 750G ist. Der neue SoC bringt unter anderem auch noch ein direkt integriertes 5G-Modem für Sub-6-GHz-Netze mit und soll so in Mittelklasse-Smartphones den Einstieg in die neue Mobilfunk-Technologie ermöglichen.Zusätzlich integriert man hier eine verbesserte KI-Engine, die angeblich 20 Prozent mehr Leistung bieten soll, wenn es um KI-gestützte Kamera-Features oder Übersetzungsaufgaben geht. Hinzu kommt die Möglichkeit, die KI-Recheneinheiten für die Echo- und Geräuschunterdrückung in Telefongesprächen zu verwenden. WiFi 6, LTA-A, Bluetooth 5.1 und die Möglichkeit zur Nutzung von 120-Hertz-Displays gehören ebenfalls zur Ausstattung.Der Snapdragon 750G soll nicht an die Stelle des schon lange verfügbaren stärkeren Modells 765G treten, das unter anderem im neuen Google Pixel 5 verbaut wird. Stattdessen geht es dem Unternehmen darum, mehr Premium-Features in günstigeren Geräten verfügbar zu machen. Als erster Hersteller hat Xiaomi bereits angeküdigt, dass man noch in diesem Jahr erste Geräte mit der neuen 5G-Plattform von Qualcomm einführen will.