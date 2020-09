Vodafone kündigt 5G auch für alle CallYa-Tarife an - für 3 Euro extra

Vodafone hat wie zuvor bereits durchgesickert war, seine Prepaid-CallYa-Tarife überarbeitet. Mit den neuen Tarifen startet jetzt zudem eine zubuchbare 5G-Option , die man für 2,99 Euro monatlich bekommen kann.

5G-fähige Smartphones nutzen

Alle Mobilfunk-Optionen ohne Vertragsbindung

Vodafone

Die neuen Preise sind dabei nahezu so, wie sie zuvor von Caschys Blog veröffentlicht wurden (wir berichteten ). Die CallYa-Tarife sind teilweise umbenannt, so wird aus dem CallYa Smartphone Special ab sofort die CallYa Allnet Flat S. Dazu gibt es auch mehr Daten für Prepaid-Nutzer, also größere Datenpakete zum gleichen Preis. Neukunden können bereits zwischen den neuen Optionen wählen, Bestandskunden werden über die Änderungen informiert und können mit dem Start ihres neuen Buchungszeitraums die neuen Angebote nutzen. Zusätzlich startet ein individuell dazu buchbares 5G-Extra.Bei der neuen 5G-Option schreibt das Unternehmen noch folgendes hinzu: "Mit der Option 5G für 2,99 Euro kannst Du im Inland von der neuen 5G Netz-Technologie profitieren. Wenn Du in einem 5G-erschlossenen Gebiet bist, kannst Du dort auch im 5G-Netz surfen. Die ersten Stationen sind seit Sommer 2019 in ersten ausgewählten Städten in Betrieb genommen, anschließend erfolgt ein schrittweiser Ausbau. An anderen Standorten surfst Du wie gewohnt mit der für Dich maximal verfügbaren Geschwindigkeit (4G|LTE Max). Um das 5G-Netz nutzen zu können, benötigst Du ein 5G-fähiges Endgerät. Der Nutzungszeitraum von 4 Wochen beginnt mit dem Tag der Buchung. Die Option verlängert sich alle 4 Wochen. Bezahlung durch Guthaben."Man sollte also bevor man bucht zunächst einmal überprüfen, ob man ein 5G-fähiges Smartphone besitzt und ob man auch in dem bereits erschlossenen Gebieten regelmäßig unterwegs ist - ansonsten kann man sich die 3 Euro extra getrost sparen. Eine Übersicht zu den 5G-Gebieten gibt es auf einer Sonderseite von Vodafone.