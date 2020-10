Datendiebstahl: Amazon-Mitarbeiter verkaufen erneut Kundendaten

In den letzten Tagen scheint es beim Online-Händler Amazon zu einem Datendiebstahl gekommen zu sein. Weltweit werden Kunden über die Weitergabe ihrer E-Mail-Adresse an Dritte informiert. Die ver­ant­wort­li­chen Mitarbeiter wurden nach Bekanntwerden entlassen.

Nicht der erste Fall des Datendiebstahls durch Amazon-Mitarbeiter

Wie Amazon gegenüber den Kollegen von Vice Motherboard bestätigt, werden Kunden des weltweit größten Online-Versandhändlers derzeit kontaktiert, um sie über einen möglichen Datendiebstahl ihrer E-Mail-Adresse in Kenntnis zu setzen. Dabei soll es sich nicht - wie bei anderen Unternehmen so oft - um ein Datenleck handeln, sondern um eine Entwendung und Weitergabe an Dritte durch einen oder mehrere Mitarbeiter. Wie viele Kunden betroffen sind, gibt Amazon nicht bekannt.In der Kundenmitteilung des Händlers liest man:Es handelt sich dabei nicht um den ersten Fall, in dem Amazon-Mitarbeiter vertrauliche Kun­den­da­ten an Dritte verkaufen. Erst im Januar wurden mehrere Angestellte entlassen, nach­dem E-Mail-Adressen und Telefonnummer von Kunden weitergegeben wurden. Im gleichen Zeitraum soll ein Mitarbeiter der Amazon Web Services Passwörter und Daten von AWS-Kun­den auf Github veröffentlicht haben. Ähnlich er­ging es dem Unternehmen im September 2018, als chinesische Mitarbeiter des Online-Händlers neben Kundendaten auch Verkaufsmetriken in Bezug auf den Marketplace veräußerten.