Die finale Version von Teslas Cybertruck wird noch etwas schrumpfen

Tesla hat den Cybertruck vor knapp einem Jahr offiziell enthüllt und der futuristische Pickup ist natürlich ein absoluter Blickfang. Die finale Version stellt das Fahrzeug in seiner aktuellen Form aber nicht dar, der Autobauer wird noch einige Anpassungen vornehmen.

Halbe Million an Reservierungen

Noch etwas zu groß

Tesla

Der Elektroautobauer hat den Cybertruck im November 2019 vorgestellt und kurz danach die Reservierungen dazu freigegeben, von dieser unverbindlichen Möglichkeit hat auch rund eine halbe Million Tesla-Fans Gebrauch gemacht - was aber nicht bedeutet, dass sie später einen Cybertruck kaufen werden oder müssen bzw. auch nur einen Cent verlieren.Die damals vorgestellte Version wird auch nicht jene sein, die Käufer auch tatsächlich bekommen werden. Denn Tesla-Chef Elon Musk und Chefdesigner Franz von Holzhausen haben bereits vor längerem angekündigt, dass das Design des Cybertruck noch überarbeitet wird.Allerdings sollte man sich nicht erwarten, dass sich das Äußere des Fahrzeugs fundamental ändert, im Gegenteil. Es wird sich eher um Feinschliff handeln. Wie Electrek berichtet, hat Elon Musk am Sonntag angekündigt, dass Tesla aktualisiertes Bildmaterial in etwa einem Monat veröffentlichen wird.Dennoch hat Elon Musk schon einige Hinweise gegeben, was noch passieren wird (via t3n ): Denn bei einem Gespräch mit dem ehemaligen Late-Night-Talker und Auto-Enthusiast Jay Leno haben Musk und von Holzhausen verraten, dass der Cybertruck derzeit um etwa fünf Prozent zu groß sei. Das mache ihn für eine herkömmliche Garage etwas überdimensioniert.Die (wahrscheinliche) neue Größe kann man gut in einer Slider-Grafik auf Electrek sehen. Sollte das Bildmaterial dort tatsächlich der Realität entsprechen bzw. daran herankommen, dann dürfte Tesla beim Cybertruck vor allem in der Mitte (zwischen Fenster und Karosserie) "einsparen".