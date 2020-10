Neue Aldi-PCs und Spiele-Laptops starten Ende Oktober ab 499 Euro

Ab dem 29. Oktober platziert Medion zwei neue Aldi-PCs und ein weiteres Notebook in den Nord- und Süd-Discountern der Handelskette. Während sich die beiden Desktop-PCs an Office- und Multimedia-Nutzer richten, soll der neue 15,6-Zoll-Laptop auch Gamer überzeugen.

Zwei neue Aldi-Desktop-PCs für Office und Multimedia

Neuer 15-Zoll-Laptop richtet sich vor allem an Gamer

Aldi / Medion

In Corona-Zeiten dürfte für viele ein Upgrade des Home-Office geplant sein, weshalb sich die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd in den letzten Wochen und Monaten vermehrt mit diversen Technik-Angeboten in ihren Prospekten und dem "Aldi liefert"-Online-Shop gezeigt haben. Zum Ende des Monats platziert der Lebensmittelhändler weitere Desktop-PCs und Notebooks im Sortiment, die wie üblich von der Lenovo-Tochter Medion produziert werden. Preislich star­tet man in den Geschäften vor Ort bereits ab 499 Euro.Hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnis wird der Medion Akoya E63007 im Mittelpunkt stehen. Der neue Aldi-PC setzt auf einen Intel Core i5-9400 , 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB große PCIe-SSD. Weiterhin sind die Onboard-Grafik Intel UHD Graphics 630, WLAN-ax, Bluetooth und Gigabit-LAN nebst acht USB-Anschlüssen inkl. USB-C 3.2 Gen 2 mit dabei. Der Desktop ist ab dem 29. Oktober in den Filialen von Aldi Nord sowie Süd erhältlich und schlägt mit 499 Euro zu Buche.Zudem wird ein weiterer Multimedia-PC mit leichten Gaming-Ambition verkauft. Für 969 Euro liefert Aldi den Medion Akoya P67064 über seinen Online-Shop aus. Zur Ausstattung gehören hier ein aktuellerer Intel Core i5-10400-Prozessor, 16 GB DDR4-RAM und eine 1 TB PCIe-SSD. Hinzu kommt die dedizierte Nvidia GeForce GTX 1660 Super mit 6 GB Videospeicher. Am Gehäuse kommen jedoch insgesamt nur sechs USB-Schnittstellen unter, keine davon im modernen USB-C-Format.Abschließen platziert Aldi den Medion Erazer Deputy P10 in den virtuellen Regalen von "Aldi liefert". Das Gaming-Notebook zeigt sich mit einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Display samt IPS-Technik ohne hohe Bildwiederholfrequenz. Verbaut werden ein Intel Core i7-10750H mit sechs Rechenkernen und Taktraten von bis zu 5,0 GHz sowie 16 GB RAM, eine 512 GB SSD und die Nvidia GeForce RTX 2060. Medion spricht zudem von einem schmalen Bild­schirm­rah­men, zwei Lautsprechern mit Dolby Atmos-Zertifizierung, 60-Wh-Akku und einer be­leuch­te­ten Tastatur mit vier einstellbaren Zonen. Der Preis liegt bei 1357 Euro.Im Online-Shop von Aldi Nord sind der Medion Akoya P67064 und Erazer Deputy P10 bereits ab dem 22. Oktober erhältlich. Bei Aldi Süd starten die Angebote ab 29. Oktober.