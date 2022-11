Aldi Talk Jahrespakete: Allnet-Flat und bis zu 100 GB ab 17. November

Der Mobilfunk-Discounter Aldi Talk bringt seine Jahrespakete zurück. Mit Allnet-Flat und einem Datenvolumen von 12, 50 oder 100 GB starten die Preise in diesem Winter erneut bei 59,99 Euro. Gesurft wird mit bis zu 25 MBit/s im LTE-Netz von O2. Los gehts ab dem 17. November 2022.

Unser Tipp: Mit der Buchung eines neuen Mobilfunktarifs, egal ob Prepaid oder Vertrag, sollte man in jedem Fall bis zum Black Friday (25.11.) warten. Hier dürften sich deutlich bessere Deals in Hinsicht auf das "Gigabyte / Euro"-Verhältnis ergeben.

Das Aldi Talk "Mega-Bundle"

Im halbjährlichen Rhythmus feiern die Aldi Talk-Jahrespakete pünktlich zur Winterzeit ihr Comeback in den lokalen Filialen der Lebensmittel-Discounter Aldi Nord und Aldi Süd. Der Kauf vor Ort ist ab 17. November und bis zum 31. Dezember 2022 möglich. Wie einst im Juni und Juli bleiben die Eckdaten der Prepaid-Tarife erhalten. Kunden haben die Wahl aus ein Jahr gültigen Datenpaketen mit 12, 50 oder 100 GB Datenvolumen im O2-LTE-Netz der Telefónica Deutschland. Eine Allnet-Flat samt EU-Roaming ist ebenfalls enthalten.Das Angebot gilt sowohl für Neu-, als auch für Bestandskunden von Aldi Talk. Im Kleingedruckten gibt der Mobilfunk-Discounter an, dass die Geschwindigkeiten im Download und Upload auf 25 MBit/s respektive 10 MBit/s begrenzt sind. Zudem muss das gebuchte Datenvolumen innerhalb eines Jahres verbraucht werden, da dieses sonst am Ende des 365-Tage-Zeitraums verfällt.Wer über das Inklusivvolumen hinaus zusätzliche Datenpakete buchen möchte, erhält diese zwischen 1 GB bis 5 GB für 5,99 Euro bis 14,99 Euro. Ebenso werden eintägig gültige Surf-Tickets mit bis zu 10 GB angeboten. Alternativ zum Kauf in der Filiale können die Jahrespakete auch über die Aldi Talk-App gebucht werden.Parallel zu den Jahrespaketen bietet Aldi Talk ein "Mega-Bundle" an, welches das Jahrespaket XS (12 GB) mit einem Samsung Galaxy A04s kombinieren. Der Preis hierfür liegt bei 159 Euro. Abzüglich der Jahresgrundgebühr des Prepaid-Tarifs landet man bei einem rechnerischen Gerätepreis von etwa 99 Euro. Ein annehmbarer Deal, wenn man bedenkt, dass für das Android-Smartphone von Samsung im Preisvergleich derzeit etwa 150 Euro fällig werden könnten. Über die Qualität des Handys lässt sich hingegen streiten.